Країни Перської затоки зацікавилися дешевим українським дроном-перехоплювачем, – Reuters

Саудівська Аравія та ОАЕ вивчають можливість використання розробленого в Україні безпілотника-перехоплювача вартістю 2500 доларів.

Країни Перської затоки, включаючи Саудівську Аравію та ОАЕ, вивчають можливість використання розробленого в Україні безпілотника-перехоплювача вартістю 2500 доларів як більш дешевого способу протидії іранським атакам, оскільки запаси ракет американського виробництва вичерпуються. Про це Reuters повідомила японська компанія Terra Drone, яка займається просуванням цієї технології за кордоном.

"Усі почали підраховувати. Це просто не має економічного сенсу, і люди нарешті починають це розуміти", – сказав генеральний директор Terra Drone Тору Токусіге. За його словами, з початку війни спостерігається сплеск запитів із країн Близького Сходу.

Ціна кожного безпілотника-перехоплювача від Terra Drone становить 400 000 ієн (2526 доларів США). Для порівняння, вартість наземних ракет-перехоплювачів Patriot може становити близько 4 мільйонів доларів кожна, тоді як вартість безпілотника Shahed оцінюється всього в 20 тисяч доларів.

Компанія Terra Drone, відома своїми комерційними безпілотниками, оголосила минулого місяця про вихід на ринок військових продажів у рамках співпраці з українським стартапом Amazing Drones. Вона розробила безпілотник-перехоплювач Terra A1 для протидії атакам Shahed, що здійснюються Москвою по Україні.

Згідно з їхньою угодою, японська компанія продаватиме перехоплювач за кордоном, одночасно надаючи інвестиції та виробничі ноу-хау.

За словами Токусіге, Terra A1 ще не пройшов бойових випробувань і, як очікується, буде переданий українським військовим у найближчі місяці для проведення випробувань.

При цьому Terra Drone вже постачає безпілотники для обстеження та інспекції державної нафтової компанії Саудівської Аравії Aramco і може використовувати свою присутність у королівстві для сприяння налагодженню виробництва безпілотників-перехоплювачів на Близькому Сході, додав він.

Експорт українських дронів

Експерти зазначають, що конфлікт на Близькому Сході надав Україні унікальну можливість дати поштовх експорту дронів і створити провідну у світі галузь.

Так, Україна вже підписала рамкові угоди про співпрацю з Саудівською Аравією та Катаром, а також оголосила, що готується підписати угоду з Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Генеральний директор української компанії UForce Олег Рогінський сказав журналістам, що морський дрон Magura викликає великий комерційний інтерес з боку Близького Сходу. Представники компаній Wild Hornets і SkyFall також розповіли, що вони отримали запити від країн Близького Сходу. Проте, поки що вони не ведуть прямих переговорів щодо контрактів.

Вас також можуть зацікавити новини: