Розробка комплексу почалася в 1984 році, а перший запуск Франція здійснила чотири роки потому – в 1988-му.

Франція замислилася над створенням балістичної ракети дальністю 1000 кілометрів. Примітно, що у 80-х роках минулого століття в країні розробили передову на той час ракетну систему Hadès, названу на честь давньогрецького бога Аїда.

Підхід до розробки та рішення, які були закладені в оперативно-тактичний ракетний комплекс Hadès, залишаються актуальними і зараз, пише українське видання Defense Express. Розробка комплексу почалася в 1984 році, а перший запуск Франція здійснила чотири роки потому – в 1988-му.

Спочатку планувалася дальність у 250 км, проте ще на стадії розробки вона була збільшена до 350 км, згодом – до 450 (за деякими даними, і до 500 км).

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"Також тоді склався загальний вигляд комплексу у вигляді твердопаливної одноступеневої ракети із вертикальним контейнерним пуском, а також пускової на вантажній платформі з двома ракетами. При цьому ракета мала ряд дуже важливих особливостей. Наприклад, траєкторія для польоту лише в атмосфері, тобто Hadès був не просто балістичною, а аеробалістичною ракетою. Через це аеродинамічні рулі дозволяли змінювати траєкторію польоту ракети на маршевій ділянці, а також активно маневрувати на кінцевій з метою ухилення від ворожих засобів ПРО", – пише видання.

Ракета мала доволі помірні габарити, зазначають автори:

довжина - 7,5 метра;

діаметр - 53 см;

стартова вага - 1850 кг.

Водночас у деяких джерелах сказано, що довжина ракети становила 7,3 метра, діаметр – 52 см, а вага – 2158 кг.

У матеріалі сказано, що ракета Hadès мала бути з ядерною бойовою частиною потужністю 80 кТ типу TN 90. Вже у 90-х почали розглядати варіант із конвенційною бойовою частиною, щоб уражати високозахищені обʼєкти.

"Для цього ракету планували оснастити супутниковою системою навігації та/або телевізійною ГСН (принцип DSMAC з еталонним зображенням цілі), що мало дати точність до 5 метрів. Але більша вага бойової частини означала зменшення дальності до 250 км. Hadès вже тоді мав сучасну цифрову систему управління вогнем. Мінімальну кількість операторів для управління. А на додачу пускова маскувалась під звичайну військову тентовану вантажівку", – пояснюють автори.

Примітно, що Hadès не планували випускати масово, оскільки йшлося саме про ядерні ракети. Заплановані тоді 120 одиниць уже були вагомою силою. Проте перш ніж система завершила всі випробування для прийняття на озброєння у 1992 році, завершилася Холодна війна. Загалом було виготовлено лише 15 пускових та 30 ракет, і вони ніколи не були розгорнуті у бойовому стані.

"У 1996 році тодішній президент Франції Жак Ширак переформатував французькі ядерні сили та відправив Hadès на утилізацію, яка була завершена 23 червня 1997 року", – констатує Defense Express.

Створення балістичної ракети у Франції

Днями французьке видання Challenges повідомило, що Франція розглядає можливість створення власної балістичної ракети дальністю 1000 км. Зараз ідеться про обговорення проєкту між командуванням французьких збройних сил і генеральним директоратом озброєння.

Така дальність ракети забезпечить ураження об'єктів не тільки в Москві, а й, наприклад, у Нижньому Новгороді на Волзі.

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