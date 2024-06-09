Відгуки на фінську продукцію у ЗСУ були позитивними.

Глава відділу військової економіки Сил оборони Фінляндії генерал-лейтенант Мікко Хейсканен заявив, що в Україну експортують не тільки старі оборонні матеріали, що зберігаються на складах. Також українська армія отримує останні новинки фінської оборонної промисловості, частина з яких навіть перебуває ще на стадії розробки.

"Відгуки про використання фінської продукції були позитивними", — зазначив військовий чиновник, якого цитує Yle.

За словами Хейсканена, резерви на виробництво, зроблені силами оборони для фінських компаній, можуть бути активовані для використання на підтримку України. Для цього потрібні тільки політична воля і додаткове фінансування.

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У Силах оборони Фінляндії вважають, що досвід використання їхньої зброї в Україні стане в пригоді для розвитку новітньої фінської військової техніки.

Війна в Україні - підтримка Фінляндії

Фінляндія активно підтримує Україну у боротьбі з російської агресією. У лютому 2024 року Фінляндія відправила в Україну 22-й пакет оборонної допомоги. Загалом вартість оборонних матеріалів, поставлених Фінляндією в Україну за час війни, перевищив 1,8 млрд євро.

У квітні Україна та Фінляндія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокової підтримки.

"Майбутнє України - це один із пріоритетів нашої безпекової політики. Ви говорили за членство в НАТО. Якщо говорити щиро, наше членство в НАТО було б неможливим без агресивного нападу з боку РФ в Україну. Фінський народ тоді зрозумів, що так далі бути не може, треба приєднуватися до НАТО та чинити колективний опір", - наголосив президент Фінляндії Александр Стубб.

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