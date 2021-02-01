Розвідка на основі відкритих джерел (OSINT) отримала перше фото нової китайської атомної субмарини, яка будується на верфі Бохай.
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Як повідомляє Naval News, субмарина потрапила під зйомку комерційного супутника і потрапила на знімки Google Earth. На фото можна бачити хвостову секцію нового судна. Клас нового корабля невідомий - передбачається, що це або перший підводний човен проекту 095 (Type-095 Tang-class), або перша субмарина - носій балістичних ракет проекту 096 (Type-096).
Зазначається, що будівництво атомних підводних човнів – один з пріоритетів Китаю в масштабному розширенні свого військово-морського флоту. Субмарини мають критичне значення для амбіцій Пекіна побудувати флот відкритого моря.
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