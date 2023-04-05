Там зазначили, що США зосереджені на підтримці українців, щоб змінити динаміку на полі бою.

Пентагон оприлюднив знімки військової техніки, яка увійшла у новий пакет допомоги на суму $2,6 млрд.

На сайті Міноборони США опубліковано список озброєння, яке увійшло до цього пакету допомоги Україні, а також фото цього озброєння. У Пентагоні зазначили, що в даний час лінія фронту є відносно статичною, без помітних здобутків на землі жодною зі сторін.

"Ми зосереджені на підтримці українців, щоб змінити динаміку на полі бою. Ми хочемо допомогти Україні просунутися вперед і утримати свої позиції в тому, що, як ми очікуємо, буде українським контрнаступом", – цитує посадовця сайт Пентагону.

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У повідомленні зазначається, що відомство веде постійні переговори з владою України щодо потреб ЗСУ, будь то боєприпаси чи інші матеріальні засоби, і постійно вносяться коригування відповідно до умов на полі бою.

Військова допомога США Україні

4 квітня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Він передбачає надання більшої кількості боєприпасів для HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський прокоментував виділення цієї допомоги. "Очікуємо боєприпаси для HIMARS, ракети для систем ППО, артилерійські снаряди. Готуємося до звільнення окупованих територій", - сказав президент.

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