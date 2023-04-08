Зокрема, це нова допомога від Польщі, США, Німеччини, Нідерландів, Данії та Норвегії.

Цього тижня відбулося багато позитивних подій та ухвалено ряд важливих рішень у питаннях міжнародної підтримки України. Про це президент Володимир Зеленський зазначив у вечірньому відеозверненні.

"Приємно завершувати цей тиждень із хорошими результатами для нашої держави – по зброї, по міжнародній підтримці, по розширенню наших звʼязків зі світом, по нашому руху до НАТО", - сказав президент.

За словами Зеленського, найважливішою подією цих днів став його візит до Польщі та домовленості з її керівництвом. "Польща виконала все задеклароване по танках: вони вже в Україні, зокрема "Леопарди". Є нові домовленості щодо БМП – більше сотні машин. Щодо бронетранспортерів – "Росомак" – 200 машин. Зараз 100 і 100 - згодом. Також самохідні міномети, додаткові ракети, "МіГи", - зазначив глава держави.

Відео дня

Також він нагадав про 35-й оборонний пакет від Сполучених Штатів. "Ракети для "Хаймарсів", ракети для ППО, снаряди для артилерії, для захисту від броньованої техніки й інші важливі елементи підтримки", - сказав Зеленський.

Крім того, як зазначив президент, підтримка Німеччини цього тижня зросла на 200 млн євро інвестицій. Зокрема, це проекти німецьких компаній, які допоможуть Україні досягнути економічної та соціальної стабільності.

Також глава держави нагадав, що Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги обсягом більше ніж 270 млн євро. "Це допомога нашому відновленню, гуманітарна підтримка, нелетальна підтримка для оборони, а також – і це дуже важливо – підтримка для справедливості", - сказав він.

За словами президента, Данія та Норвегія працюють над спільним пакетом допомоги снарядами для української артилерії. "Є нові санкційні рішення – від Австралії та Нової Зеландії. Дякую за них!", - додав він.

Крім того, глава держави нагадав про рішення литовського парламенту. "Дуже важливе рішення ухвалено цього тижня в Литві – щодо головних очікувань від саміту НАТО, який запланований у Вільнюсі. Литовський Сеймас визнав необхідність запросити Україну стати членом НАТО – запросити саме цього року, на саміті у Вільнюсі", - сказав президент.

Візит Зеленського до Польщі - що відомо

За підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою та прем'єром Матеушом Моравецьким було підписано двосторонні документи про подальшу допомогу ЗСУ.

За словами Зеленського, йшлося не лише про підтримку, а й про двосторонню співпрацю, зокрема, у форматі закупівель.

Варшава погодила постачання Києву польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, зокрема дуже ефективних ПЗРК Piorun, МіГів та іншого озброєння.

Крім того, глави держав обговорили створення спільних підприємств для виробництва озброєнь та боєприпасів. Того ж дня стало відомо, наприклад, про створення "хабу"з прокачки танків для ЗСУ на території Польщі.

Також відомо, що одне з підприємств "Укроборонпрому" та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про виготовлення танкових снарядів калібру 125 мм.

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