ЗСУ почали випробовувати новий екзоскелет: експерти розповіли про його переваги (відео)

В Силах оборони апробують нове рішення, яке має суттєво підвищити можливості бійців бойових та тилових підрозділів - екзоскелет зі складу комплекту "Гюрза 1", який розробила українська компанія Military Trade.
Як пише Defense Express, цей механічний засіб розроблений для зменшення фізичного навантаження на опорно-руховий апарат людини під час виконання бойових, логістичних, інженерних та технічних завдань, забезпечуючи витривалість, силу та мінімізацію ризику травм.
Це рішення особливо ефективне для забезпечення логістики поблизу або безпосередньо на лінії бойового зіткнення, а також у ході виконання бойових операцій.
Екзоскелет зі складу комплекту "Гюрза-1" - пасивного типу. Без електроніки, без електроживлення, без складного обслуговування - лише надійна механіка, адаптована до реальних умов війни. Комплект надає можливість тривалої безперервної роботи. Забезпечується швидке одягання та зняття - до 2 хвилин.
Зазначається, що конструкція екзоскелета оптимізована для військового застосування і має декілька складових. Це жорстка опорна спинна пластина з композитних матеріалів, плечові упори анатомічної форми для рівномірного розподілу навантаження, поясний вузол, що передає основне навантаження на таз, стегнові та колінні опори з надійною ремінною фіксацією, регульована система ременів для підгонки під зріст і комплекцію бійця. Весь набір має камуфльоване виконання, сумісне з військовим одягом та спорядженням.
Комплект важить менше двох кілограм. А за рахунок своєї конструкції дозволяє дозволяє переносити вантажі масою до 70 кг без критичного навантаження на хребет та м’язи спини.
Зараз екзоскелети "Гюрза-1" проходять тестове застосування у низці підрозділів Сил оборони. Керівник компанії Military Trade Олексій Грідін повідомив, що вся практика бойового та тилового застосування екзоскелетів, усі оцінки, зауваження та побажання військових збираються та аналізуються.
Бойова механіка, Сили оборони України випробовують новий пасивний екзоскелет "Гюрза-1" від Military Trade, що дозволяє переносити вантажі масою до 70 кг без критичного навантаження на хребет та м'язи спини– DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) April 21, 2026
Інші розробки для фронту
Як повідомляв УНІАН, в українському війську вперше впроваджують універсальну наземну станцію для оптоволоконних дронів.
Так, на фронті одночасно працюють десятки різних рішень, створених різними виробниками. Саме тому під час заходу на позиції оператори змушені брати із собою 3–5 різних зразків. Це створює зайве навантаження й зменшує час на виконання бойових завдань.
Сьогодні вже сформовані єдині технічні вимоги до аналогових наземних станцій, і є прототип, максимально наближений до серійного виробництва. Цього тижня станції буде передано в підрозділи для бойового тестування. Наступний етап – цифрові системи керування на оптоволокні та масштабування єдиного уніфікованого рішення по всій лінії фронту.