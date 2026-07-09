Буданов жорстко відреагував на інцидент з ТЦК у Львові

Очільник ОП очікує справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов різко відреагував на конфлікт цивільних із групою оповіщення ТЦК та СП, що стався у Львові ввечері 8 липня.

"Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас", - написав Буданов у Telegram.

Також очільник ОП наголосив, що очікує справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові.

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Конфлікт з ТЦК у Львові - головні новини

Як повідомляв УНІАН, у Львові під час сутички група людей перекинула службовий автомобіль групи оповіщення ТЦК. Відео інциденту поширилися в соцмережах.

Конфлікт стався під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію. Правоохоронці повідомили, що під час перевірки документів виявили чоловіка, який нібито перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що після події провели термінову нараду з правоохоронцями. Він додав, що всі, хто вчиняв правопорушення, зокрема перешкоджав діяльності військовослужбовців, мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.

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