Скоро в Україну надійде пакет ракет-перехоплювачів для Patriot, - Зеленський

Також президент розповів про подальші кроки у створенні спільного європейського антибалістичного щита в межах проєкту Freya.

Невдовзі очікується надходження нової партії ракет-перехоплювачів PAC-3 для Patriot щоб збивати російську балістику. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у коментарі виданню United24 Media в Анкарі.

"Зараз прийде один пакет, не буду казати коли, - один пакет PAC-3. Ми домовились. Але цього замало. Єдиний правильний варіант – це альтернатива для PAC-3", - сказав Зеленський.

Як зазначив глава держави, Україна збирає зустріч країн антибалістичної коаліції.

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"Зараз, під нашим головуванням, я думаю, що ми у найближчі тижні, може навіть тиждень, будемо намагатися зібрати країни, які зараз увійшли в антибалістичну коаліцію. Це країни, в яких є виробництва, які виробляють частини до нашої майбутньої системи під назвою Freya", - додав президент.

Він зазначив, що йдеться про нашу європейську антибалістичну систему. У цьому процесі братимуть участь до семи країн.

"Безумовно, ми побудуємо систему. Побудуємо достатньо в Україні і будемо ділитись технологіями з усіма країнами", - повідомив Зеленський.

Оновлено 12.25. Як зазначив Зеленський у коментарі для журналістки Раміни Есхакзай, Україна проговорює отримання перехоплювачів для балістики не тільки в межах програми PURL.

"З кожною країною ми проговорюємо не тільки PURL. Це офіційна програма і вона працює. Але цього замало. Це не дуже відкрита інформація. PURL – це одна кількість ракет на місяць, де все це проплачується різними європейцями і не тільки, бо є й інші країни, такі як Канада. Зараз ми домовилися про новий пакет… Але цього замало, бо прилітає у два рази більше, ніж у тебе є від PURL", - сказав Зеленський.

Як зауважив президент, є ще альтернативні пакети, про які офіційно не повідомляється.

"Коли ти вижимаєш з кожної країни. По-людськи вони розуміють. Я завжди вибачаюсь, а вони кажуть: "Ти не повинен вибачатись. Ми знаємо хто ти. Ти президент під час війни і ти повинен тиснути на нас". І знаєте, п’ять, десять, двадцять ракет дістали з кожної країни потроху, щоби країна могла виживати", - наголосив Зеленський.

Patriot для України

Останнім часом сили протиповітряної оборони України не можуть збивати російську балістику, бо немає запасів ракет-перехоплювачів до "Петріотів".

8 липня президент США Дональд Трамп завив, що США можуть надати українцям дозвіл на виробництво перехоплювачі до систем Patriot.

Водночас, за даними Bloomberg, організація виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot в Україні буде тривалим і складним процесом і може зайняти роки.

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