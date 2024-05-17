Україна стикається з наступом Росії, який може стати більш інтенсивним до літа, але ця зброя може допомогти зупинити зусилля Москви.

Країни НАТО оснащують Україну додатковими високоточними ракетами великої дальності. Ці ракети вже продемонстрували свою ефективність для завдання ударів по російських аеродромах, штабах ВМС, мостах та інших важливих цілях.

Як йдеться у матеріалі Business Insider, ці західні ракети значно підвищують потужність вогневої потужності України. Колишні американські військові розповіли, що ракети можуть допомогти Києву уражати точки, які є важливими для операцій Росії. Російським силам "ніде сховатися".

Ракети зупинять наступ РФ

Україна стикається з наступом Росії, який може стати більш інтенсивним до літа, але ця зброя може допомогти зупинити зусилля Москви.

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"Якщо ви хвилюєтеся, що російські війська зламають вашу оборону, вам потрібно тримати на вогневому контролі штаб і логістику, що уможливить російські атаки", - сказав Бен Ходжес, генерал-лейтенант у відставці та колишній командувач армією США в Європі.

Минулого місяця США визнали, що вони таємно відправили в Україну далекобійні ракети ATACMS. Кількість ракет публічно невідома, але ракети ATACMS в середньому коштують близько 1,3 мільйона доларів кожна.

Радник адміністрації Байдена з національної безпеки Джейк Салліван наприкінці квітня заявив, що США надішлють Україні більше ATACMS.

ATACMS - це тактичні балістичні ракети, які випускаються в кількох варіантах. Раніше Україна отримувала такі , які мають радіус дії 160 км і можуть розсіювати майже 1000 суббоєприпасів на великій площі, особливо завдаючи шкоди аеродромам. Восени минулого року Київ використав ракети саме з цією метою.

У США також є ATACMS, який може подолати до 460 км: один варіант має унітарну боєголовку, а інший може розсіювати близько 300 суббоєприпасів. Україна довго тиснула на Вашингтон, щоб отримати ці ракети, хоча незрозуміло, що насправді отримав Київ.

Приблизно в той самий час, наприкінці квітня, Велика Британія оголосила, що надішле Україні додаткові крилаті ракети Storm Shadow у рамках найбільшого в історії країни пакета озброєнь.

Кілька днів потому міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вперше оприлюднив, що Італія свого часу також постачала Києву крилаті ракети Storm Shadow. Франція надіслала Києву власну версію боєприпасу під назвою SCALP-EG.

Ці ракети повітряного скидання можуть літати на низькій висоті, щоб уникнути виявлення, і їх використовували для ударів по штабу ВМС Росії та авторемонтним складам в Криму. Радіус дії 250 км ставить їх між варіантами ATACMS.

Незрозуміло, скільки саме ракет ATACMS і Storm Shadow вже прибуло в Україну цієї весни, а також невідомо, скільки ще країна може розраховувати отримати в найближчі тижні, намагаючись зупинити просування Росії.

Збільшення арсеналу ракет може позбавити Росію можливості розміщувати важливі засоби в межах 160 км від лінії фронту, сказав Ден Райс, колишній офіцер артилерії армії США, який раніше був спеціальним радником українського військового керівництва.

"Це чинить величезний тиск на всі їхні ключові високоцінні цілі. У вас фронт у 1000 км, а потім у вас 160 км у глибину - де ви все ховаєте? Ваші транспортні вузли, ваші залізничні станції, ваші склади постачання, командування - найголовніше, ваші зенітні системи", - сказав Райс.

Оснащення України неухильно зростало протягом повномасштабної війни. Те, що почалося з артилерії малої дальності, з часом покращилося з надходженням наданих США HIMARS. Ця кардинальна зброя раптово опинилася в радіусі обстрілу російських центрів логістики, складів боєприпасів і вузлів управління.

Росія адаптовується

Росія адаптувалася до HIMARS , перемістивши свої критично важливі засоби за межі досяжності. Прибуття ракет Storm Shadow 0 а через кілька місяців і ATAMCS - поставило перед Москвою нові виклики , але Україна отримала так мало, що їй довелося вибирати, на що націлюватися.

Ходжес і Райс кажуть, що більший арсенал ATACMS і Storm Shadows може дати Україні запаси для ураження важливих цілей РФ, таких як склади постачання та об’єкти технічного обслуговування. Дійсно, останніми тижнями Київ використовував американські ракети для ударів по російських аеродромах і скупченнях військ .

"Коли ви виймаєте ці ракети з ящиків, не має значення, скільки нетренованої масової піхоти - гарматного м’яса - у росіян. Я думаю, що дальній точний удар стає домінуючим фактором на полі бою", - сказав Ходжес.

Ракети на зразок ATACMS і Storm Shadow "дозволять Україні нейтралізувати переваги Росії і врешті-решт дозволять їй повернути ініціативу", додав він. Україна також давно прагне отримати німецьку ракету Taurus, радіус дії якої більш ніж на 160 км, ніж ATACMS, але Берлін досі відмовляється її надати.

Росія досягає успіхів на полі бою, оскільки її військова промисловість переходить до масового виробництва безпілотників і плануючих бомб , які завдають ударів по обороні України.

Ефективність далекоих ударів Києва залежить від того, скільки боєприпасів він отримає - і як він їх використає. Довгий час Україні було дозволено використовувати ракети ATACMS і Storm Shadow лише на окупованій території, хоча Велика Британія нещодавно погодилася дозволити Києву використовувати свою зброю для ударів усередині Росії .

Чи погодяться на це США, ще невідомо. Аналітики та офіційні особи стверджують, що обмеження США перешкоджають Україні створити ефективний захист і, по суті, дозволяють Росії здійснюват нові штурми.

Літній наступ РФ почався?

Прогрес РФ на Харківщині, схоже, є початком очікуваного літнього наступу Москви, оскільки українські сили все більше розтягуються по всьому фронту, попередив Джек Вотлінг, старший науковий співробітник дослідницького центру Royal United Services Institute.

"Перспективи в України похмурі. Однак, якщо союзники України зараз візьмуть участь у поповненні українських запасів боєприпасів, допоможуть створити надійний навчальний конвеєр і зроблять промислові інвестиції для підтримки зусиль, тоді літній наступ Росії можна притупити, і Україна отримає необхідний простір для перепочинку та поверне ініціативу", - сказав він.

Бої у Харківській області

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що основна причина, що дозволила росіянам перетнути кордон на Харківському напрямку, пов'язана з нестачею ППО, що виникла у зв’язку з довгим очікуванням на допомогу від партнерів. Найглибша точка просування росіян у Харківській області – 10 кілометрів від кордону.

Очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко зазначив, що супротивники в Харківській області зазнають значних втрат, оскільки вони змушені відтягувати свої резерви з півночі Луганської області.

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