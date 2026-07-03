Україна показала рідкісну британську систему ППО Raven: як вона збиває цілі

За словами українських військових, комплекс уже довів свою ефективність у боротьбі з російськими дронами та крилатими ракетами.

Журналісти BFBS Forces News отримали рідкісний доступ до британської мобільної системи протиповітряної оборони Raven, яка перебуває на озброєнні українських захисників. Військові, що працюють із комплексом, запевняють: він уже став одним із найефективніших засобів боротьби з російськими безпілотниками та крилатими ракетами.

Як пише видання, систему Raven через її незвичну конструкцію часто називають FrankenSAM. Вона була створена британськими інженерами лише за кілька місяців шляхом поєднання елементів, які спочатку ніколи не мали працювати разом.

Основою комплексу стала військова вантажівка Supacat, на якій встановили авіаційні пускові рейки, що раніше використовувалися на британських винищувачах Tornado, Hawk та Jaguar.

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На них інтегрували ракети класу "повітря – повітря" ASRAAM, адаптувавши їх для запуску із землі. Роботу виконали британські інженери спільно з оперативною групою Kindred Міністерства оборони Великої Британії.

У результаті вдалося створити мобільний комплекс ППО, здатний перехоплювати безпілотники та крилаті ракети, зокрема російські Х-101.

В Україні вже працюють 13 таких комплексів

Перші системи Raven Україна отримала у 2023 році. Відтоді Велика Британія передала вже 13 комплексів.

За інформацією британського уряду, до минулого року Raven застосовували близько 400 разів. Приблизно 70% запусків завершилися успішним ураженням цілей.

Командир одного з розрахунків на ім'я Віталій розповів, що після отримання повідомлення про повітряну ціль екіпаж швидко займає позицію, знаходить об'єкт і після дозволу відкриває вогонь.

"Надходить команда, що в небі є ціль, ціль, яку потрібно знищити. Екіпаж сідає в машину, розгортається та шукає ціль. Здебільшого ми знаємо, звідки вона летить і що летить", – розповів військовий.

За його словами, система вже довела свою ефективність:

"Нам дуже сподобалася система. Це було дуже ефективно та надійно. Британії ми висловлюємо велику подяку за можливість тренуватися на ньому та за те, що вона постійно надає нам необхідні ракети, які вражають ціль".

Він додав, що російські війська регулярно запускають по Україні безпілотники та ракети.

"Ворог запускає в наше небо все, що забажає. Але Raven постійно заважає йому в цьому", – наголосив військовий.

Чому Raven став цінною ціллю для Росії

Мобільні комплекси ППО постійно змінюють позиції, адже російські війська намагаються їх виявити та знищити.

Саме тому місця розгортання Raven суворо засекречені, а доступ журналістів до системи вимагав спеціальних заходів безпеки.

Особливістю комплексу є також використання ракет ASRAAM зі старих британських запасів. Замість утилізації їх адаптували для наземного застосування, що дозволило швидко посилити українську протиповітряну оборону без створення абсолютно нового комплексу.

Raven на українському фронті

На початку року стало відомо, що Велика Британія підтвердила постачання Україні 13 систем протиповітряної оборони Raven та двох прототипів систем Gravehawk. Незабаром має прибути ще кілька одиниць Gravehawk.

Raven – це спеціалізоване рішення для протиповітряної оборони, розроблене спеціально для України та профінансоване Великою Британією. Вона адаптує ракету AIM-132 ASRAAM Королівських ВПС для запуску з землі. Їх перевага у високій швидкості розгортання, що дозволяє українським воїнам оперативно реагувати на загрози, хоча система має обмежені можливості для перехоплення крилатих ракет.

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