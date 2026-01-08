Британія відправить Україні 13 систем ППО Raven та два прототипи Gravehawk, - Defence Journal

Raven вже перебувають на озброєнні України.

Велика Британія підтвердила постачання Україні 13 систем протиповітряної оборони Raven та двох прототипів систем Gravehawk. Незабаром має прибути ще кілька одиниць Gravehawk. Про це повідомляє UK Defence Journal.

Зокрема, Міністерство оборони країни заявило, що системи Raven вже перебувають на озброєнні України.

Міністр у справах ветеранів Ел Карнс розповів, що "13 систем протиповітряної оборони RAVEN вже передано Україні, що дає українським підрозділам можливість швидко захищатися від російських повітряних загроз".

Відео дня

Зазначається, що система розроблена для забезпечення захисту на ближній відстані від безпілотників, літаків та гелікоптерів, що діють поблизу лінії фронту.

В виданні пояснили, що Raven – це спеціалізоване рішення для протиповітряної оборони, розроблене спеціально для України та профінансоване Великою Британією. Вона адаптує ракету AIM-132 ASRAAM Королівських ВПС для запуску з землі. Їх перевага у високій швидкості розгортання, що дозволяє українським воїнам оперативно реагувати на загрози, хоча система має обмежені можливості для перехоплення крилатих ракет. Велика Британія відзначила цю систему як приклад прискорених інновацій, зумовлених вимогами поля бою.

Крім того, Міністерство оборони підтвердило прогрес у реалізації програми Gravehawk. "Наразі в Україну поставлено два прототипи систем протиповітряної оборони Gravehawk", – сказав Карнс.

Згідно з контрактом, загалом передбачено передачу ще 15 систем. Карнс запевнив, що перша партія з цієї кількості буде поставлена найближчим часом. Зокрема, Gravehawk призначений для посилення захисту критичної інфраструктури від далекобійних ударів Росії.

"Gravehawk" – це спільна система, що фінансується Великою Британією та Данією, яка використовує існуючі українські ракети класу "повітря-повітря" Р-73 (AA-11 Archer) наземного базування. Хоча вона в основному зосереджена на протидії безпілотникам, вона також пропонує оборонні можливості проти літаків та гелікоптерів, а потенційно й крилатих ракет. Використання діючої української ракети має на меті спростити логістику та пришвидшити розгортання", - пояснили в Defence Journal.

ППО для України - основні новини

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україні дуже потрібні засоби протиповітряної оборони, і президент Сполучених Штатів Америки Трамп сказав, що допоможе.

Глава держави також зауважив, що окремо він сказав, що ми готові придбати усе це через програму PURL. Президент сказав: "Безумовно, дипломатія - номер один, але паралельно, поки ми не закінчили війну, ви бачите, що Росія робить, які удари, яка кількість. Тому я дуже попросив і фокусував нашу другу частину розмови саме на ППО".

Вас також можуть зацікавити новини: