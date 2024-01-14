Утримувати й експлуатувати різні типи авіаційної техніки дуже складно.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат прокоментував, чи підійде у перспективі інфраструктура, яку наразі готують для винищувачів F-16, для інших типів військової авіації.

"Як бачите, ми маємо перейти у перспективі на повністю західну техніку. Це стосується винищувальної авіації, вертольотів…", - сказав він в ефірі телемарафону.

За словами речника, цілком ймовірно, що ЗСУ отримають не лише F-16, а і шведський літак Gripen. Тобто йдеться про те, що обслуговувати буде потрібно два типи літаків західного зразка.

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За даними Ігната, інфраструктура для країн НАТО у сфері управління авіацією є типовою, але кожний тип літака – це додаткова обтяжливість, зокрема, на його забезпечення, обслуговування, експлуатацію тощо.

"Ви бачите різні країни, які мають один, максимум - два типи літаків на озброєнні. У нас на сьогодні – чотири типи радянських літаків. Ми ще хочемо брати західний F-16 й так далі. Це все буде дуже складно - утримувати й експлуатувати різні типи авіаційної техніки", - сказав Ігнат.

Західні винищувачі для України

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2023 року міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що українські військові льотчики протестували винищувачі JAS 39 Gripen

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що наразі йдуть консультації зі Швецією щодо передачі Україні винищувачів Gripen. Водночас основним бойовим літаком буде F-16, але, якщо буде прийнято рішення щодо Gripen, - це буде непоганим варіантом для ЗСУ.

Швеція розглядає перспективу розробки новітнього винищувача Gripen, на який їх повітряні сили пересядуть. Тому Україна матиме перспективу отримати ці літаки. За словами Ігната, українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen у Швеції. Під час першого візиту у Королівство Швеція командувач Повітряних сил залишив там фахівців, коли власне відбувалась зустріч, щоб вони дослідили можливість надання Україні цих літаків.

19 жовтня стало відомо, що уряд Швеції активно обговорює передачу Україні винищувачів свого виробництва - Gripen. У разі позитивного рішення передача літаків триватиме до року.

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