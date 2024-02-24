Глава ОПУ зазначив, що мета меморандуму - посилення українських оборонних технологій.

Українські дрони будуть оснащені штучним інтелектом. Україна підписала меморандум з німецькою компанією.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин і CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф підписали меморандум про співпрацю у сфері безпеки і оборони.

"Це ще один результат конференцій зі спільного виробництва озброєнь, які проходили в Україні, а також у Вашингтоні в минулому році. Зараз активно працюємо з європейськими країнами, шукаємо партнерів, розробляємо і озброюємося", - написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

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При цьому він вказав, що німецька компанія Helsing розробляє програмне забезпечення та інтегрує ШІ в оборонні технології, зокрема, компанія співпрацює з Rheinmetall з 2022 року та Федеральним міністерством оборони Німеччини, а Україна працює з 2022 року.

За словами Єрмака, мета меморандуму - посилення українських оборонних технологій та впровадження ШІ в українські БПЛА.

"Ми повинні бути на крок попереду в технологічній війні. І розуміємо чітко стоять перед нами завдання. ШІ в сучасній війні - це необхідність", - підсумував керівник ОПУ.

Дрони в Україні - останні новини

Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців пройти безкоштовне навчання і збирати FPV-дрони вдома.

Крім того, Україна і Франція обговорюють спільне виробництво і дронів, і артилерії, і подальше посилення ППО.

Пізніше глава компанії Халук Байкар заявив, що турецька компанія Baykar почала будівництво заводу з виробництва дронів в Україні. Підприємство буде виробляти безпілотники Bayraktar моделі ТВ2 або ТВ3.

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