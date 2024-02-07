Це будуть нові підрозділи, а також система накопичення, оцінки, обміну досвідом та підготовки застосування безпілотників.

Створення Сил безпілотних систем, як самостійного роду військ у складі Збройних сил України, відкриє можливості для повноцінного масштабування виробництва дронів та спрямування їх у війська.

Про це заявив перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він підкреслив, що використання безпілотних систем як засобів розвідки та ураження противника: на землі, у повітрі та на морі - справжня революція у веденні бойових дій.

За словами Павлюка, безпілотники довели свою беззаперечну ефективність та важливість в сучасній війні, і Сили оборони вже завдали критичних втрат ворожому флоту, щодня знищують живу силу та техніку противника у значних обсягах - саме завдяки дронам.

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Заступник міністра пояснив, що створення Сил безпілотних систем, як самостійного роду військ у складі Збройних Сил України - підтвердження того, що ми розуміємо важливість цих технологій і готові належним чином використати всі переваги безпілотних засобів.

"Нові організаційні можливості дадуть змогу не лише створити спеціальні штатні посади для роботи з дронами. Це будуть нові підрозділи, а також система накопичення, оцінки, обміну досвідом та підготовки застосування безпілотників. Важливо також, що відкриваються можливості для повноцінного масштабування виробництва дронів та спрямування їх у війська. Україна має не лише технології, але й значні перспективи реалізувати власні задачі на полі бою саме завдяки залученню безпілотних технологій", - зазначив Павлюк.

Зеленський заявив про створення нового підрозділу ЗСУ

6 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ "Про нарощування спроможностей сил оборони". Зокрема, глава держави доручив створити у ЗСУ окремий рід сил для безпілотників. "Кабінету міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних сил України опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України", - мовиться у документі.

Він наголосив, що Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам.

"Відбиття штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки - це також дрони. Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу. Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом", - сказав він у відеозверненні.

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