Росіяни б'ють на сполох, адже ці безпілотники небезпечні навіть тоді, коли їх практично знешкодять.

Українські воїни почали запускати на територію Росії безпілотники з таймером самознищення. Вони вибухають через певний час після зупинки двигуна.

Як повідомляє прокремлівський Телеграм-канал SHOT, російські сапери зараз проробляють версію з таймерами на БПЛА, які активуються після зупинки двигуна - у разі, якщо заряд не здетонував через падіння через збій систем, роботи РЕБ або пострілу ППО.

"Снаряд, який ніс апарат, все одно вибухає, але трохи згодом. Таймер (попередньо вшитий у "мізки" дрона) автоматично активується відразу після зупинки двигуна", - пише канал.

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За даними каналу, відомо про мінімум два можливі випадки самознищення безпілотників ЗСУ - обидві атаки були здійснені в неділю, 17 вересня. Перший український БПЛА, який ніс на собі заряд, впав у Воронезькій області. Коли його почали оглядати силовики, безпілотник вибухнув. Другий виведений з ладу військовими дрон самопідірвався поряд з нафтобазою в місті Льгові Курської області - знову ж таки, через деякий час після падіння.

В обох випадках від моменту падіння до вибуху минуло близько години. Постраждалих нібито немає.

Останні інциденти з безпілотниками в Росії

Як писав УНІАН, на прчатку вересня в Ростові-на-Дону і в Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни кажуть, що мала місце атака безпілотниками. Стверджується, що в Ростові ППО збила 2 БПЛА, один впав за містом, другий – в центрі міста. В результаті пошкоджено кілька легкових автомобілів.

Ще одна атака безпілотників на Москву відбулася у ніч на 5 вересня. Російська влада і тоді відзвітувала, що дрони вдалося збити всі до одного.

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