Вночі в російське місто Орел завітала "бавовна".

Минулої ночі безпілотник успішно атакував резервуар з паливом на території промислового підприємства в Орловській області Росії.

Місцевий губернатор Андрій Кличков заявив, що близько 3:50 ночі на території міста "сталося падіння" безпілотника. А "впав" він на якийсь нежитловий об'єкт, де одразу спалахнула масштабна пожежа.

Наскільки серйозним було "падіння" БПЛА, свідчать відео, які поширилися в мережі. Пожежу було видно за багато кілометрів. Пізніше губернатор визнав, що горів резервуар з паливом.

Відео дня

"Відкрите горіння резервуара з паливом на території промислового об'єкта Залізничного району міста Орла вже повністю усунуто, постраждалих немає", - заявив він.

Російські ракетні удари по Україні

Як писав УНІАН, минулої ночі російські окупанти вдруге за добу завдали ракетного удару по Харкову. Пролунало не менше чотирьох вибухів. Попередній такий же обстріл відбувся вранці в суботу.

Приблизно в той же час, поки по Харкову завдавали ударів балістичними ракетами земля-земля, окупанти підняли в небо свої ракетоносці, що базуються в Мурманській області. Під ранок вони дісталися пускових рубежів і випустили по Україні певну кількість ракет, спровокувавши повітряну тривогу у всіх регіонах.

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