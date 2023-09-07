Недалеко від місць вибухів знаходиться штаб Південного військового округу і аеропорт.

У ніч на 7 вересня в Ростові-на-Дону і біля російської столиці пролунали вибухи. Російська сторона стверджує, що мала місце атака безпілотниками.

"Близько 3:00 в Ростові-на-Дону спрацювала система ППО. ... Засобами ППО було збито 2 БПЛА, один впав за містом в західній частині Ростова, другий – в центрі, в районі вулиці Пушкінської, 42. В результаті пошкоджено кілька легкових автомобілів. Постраждала одна людина, від госпіталізації він відмовився. Проводяться слідчі дії", – заявив в Telegram ростовський губернатор Василь Голубєв.

Telegram-канал Shot пише, що мешканцы Ростова-на-Дону повідомляли про "три гучних хлопки", після чого в районі вулиці Пушкінської піднявся стовп диму.

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"Відомо, що неподалік місця вибуху розташований штаб Південного військового округу", – зазначає канал.

Голосно було і в Підмосков'ї. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що БПЛА нібито атакували російську столицю, але були збиті біля міста.

"Сьогодні вночі в Раменському міському окрузі силами ППО припинена спроба атаки безпілотника на Москву. Руйнувань і постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби", – написав він.

Telegram-канал Shot інформує, що пошкодження зафіксовані на Десантній вулиці. Поруч розташований Міжнародний аеропорт "Жуковський".

Оновлено (07:13): Також заявляють про атаку на вокзал у Брянську. Shot стверджує, що внаслідок падіння уламків літального апарату частково пошкоджено скління будівлі залізничного вокзалу Брянськ I, привокзальну площу та декілька автомобілів.

Атаки на території РФ - останні новини

У ніч проти 27 серпня аеродром в російському Курську був атакований. У ніч на 4 вересня в Курській області знову прозвучала серія гучних вибухів.

У ніч на 30 серпня вибухи прогриміли у районі Псковського аеродрому. Також "гриміло" у Московській і Брянській областях.

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