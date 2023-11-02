Зараз система успішно пройшла польові випробування й готова до серійного виробництва.

Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав роботу системи захисту бронетехніки від російських БпЛА.

За його словами, Piranha AVD 360 - унікальний комплекс РЕБу для посилення Сил оборони. Технологія допомагає ефективніше захищати бронетехніку та особовий склад від ворожих дронів.

"Комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптер чи дрон-камікадзе не може отримувати команди та передавати дані. Як результат - "пташка" або зависає в повітрі, здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає", - написав він.

Також Piranha пригнічує системи супутникової навігації, наприклад, російську ГЛОНАСС. Зараз система успішно пройшла польові випробування й готова до серійного виробництва.

"Технології та інновації - ключ до нашої перемоги. Саме вони допомагають ефективніше нищити ворога й рятувати життя військових", - додав міністр.

Успіхи "Армії дронів" - деталі

Завдяки ударним підрозділам, що забезпечуються в межах "Армії дронів", за тиждень (23-30 жовтня) знищено 65 гармат та 14 самохідних артилерійських установок російських окупантів. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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