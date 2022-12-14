Раніше окупант служив у Росгвардії, тому татуювання здивувало експерта.

Українські воїни продовжують знищувати найманців ПВК "Вагнер" під Бахмутом. Цього разу ЗСУ "мінуснули" 25-річного бойовика Кирила Гудкова.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, Гудков проживав у Республіці Північна Осетія Аланія, був бойовиком ПВК "Вагнер". Українські воїни ліквідували його ще 8 листопада під Бахмутом. Втім, росіяни оприлюднили інформацію про найманця тільки сьогодні.

Експерт зауважив, що Гудков служив у Росгвардії, яка підпорядковується внутрішнім військам МВС РФ. Втім, це не завадило йому зробити цілком суперечливе для роду цих військ татуювання.

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"Зверніть увагу, що колишній ВВ-шник - росгвардієць носив нагрудне татуювання A.C.A.B (all cops are bastards - "всі поліцейські - виродки")", - зазначив Комахідзе.

Експерт зауважив, що офіційно підтверджено ліквідацію щонайменше 150 уроджеців Південної Осетії.

Втрати РФ в Україн: актуальні дані

Станом на 14 грудня загальні бойові втрати противника серед особового складу склали близько 96 тисяч. З них 740 осіб ліквідовано за останню добу.

11 грудня ЗСУ розгромили базу "вагнерівців" у Кадіївці Луганської області. Противник втратив до 60 військовослужбовців убитими і 100 пораненими.

Через значну кількість поранених окупаційна влада Луганщини передали під потреби російських військових лікарні у двох містах.

12 грудня стало відомо про удари по лігву співробітників ФСБ в одному з готелів Мелітополя.

13 грудня знову стався приліт по базі окупантів у Мелітополі.

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