В Пентагоні злякалися критичної залежності від Starlink, який стає назамінним, - Reuters

При цьому з надійністю у сервісу є значні проблеми.

Армія США критично залежить від супутникового зв'язку Starlink, і проблеми з ним можуть мати фатальні наслідки у разі війни з Китаєм. Про це пише Reuters.

Посилаючись на обізнані джерела, видання розповідає про епізод з військових навчань у серпні минулого року, коли під час випробування морських безпілотників стався глобальний збій в роботі Starlink. У той час, як мільйони користувачів Starlink по всьому світі тимчасово опинилися без інтернету, два десятки морських безпілотників ВМС США нерухомо завмерли біля узбережжя Каліфорнії майже на годину.

Зазначається, що Пентагон розглядає технологію морських дронів, як важливий інструмент на випадок війни з Китаєм. Але сталося вже кілька збоїв в роботі Starlink, через які оператори втрачали контроль над цими безпілотниками.

Окрім супутникового зв’язку Starlink, SpaceX також має ледь не монополію на космічні запуски, що приносить компанії мільярди доларів прибутків. Але це ж робить компанію надто важливою для американської оборони.

Представники Демократичної партії вже намагалися звернути увагу Пентагону на потенційні ризики його залежності від однієї компанії, очолюваної "найбагатшою людиною світу".

У цьому контексті Reuters згадує скандали із тим, як українські військові операції зривалися або зазнавали труднощів через небажання SpaceX надати їм канал зв’язку над окупованою територією чи над Росією. Також згадується історія, коли SpaceX начебто відмовилася надати свої послуги американським військовим, розміщеним на Тайвані, щоб не потрапити під санкції Китаю.

Експерт з автономної війни в Інституті Гудзона Браян Кларк зазначив, що попри все вище описане, переваги Starlink, як дешевого та доступного сервісу, поки що переважують ризики.

"Ви приймаєте ці вразливості через переваги, які отримуєте від повсюдності, яку вони забезпечують", – сказав він.

Війна в Україні і Starlink

Як писав УНІАН, супутниковий зв’язок Starlink залишається критично важливим фактором у війні, насамперед через його вплив на управління військами та координацію дій. Зокрема, після втрати доступу до Starlink російські підрозділи втратили координацію і були змушені перейти на радіозв’язок, який українські сили почали ефективно перехоплювати, що дозволило проводити успішні контратаки та відбивати території.

Крім того, блокування несанкціонованих терміналів Starlink, які використовувала РФ, призвело до зростання її втрат і зниження інтенсивності штурмів.

