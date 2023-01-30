Олексій Данілов зазначив, що у Москви немає можливості виробляти свої ракети.

Російська Федерація зараз сама не може виробляти ракети. Поки що Москва використовувала проти України тільки свої ракети.

"Ті ракети, які ми спостерігаємо на нашій території... поки питання, що це корейські ракети, нам відповіді не дають, це суто російські ракети, які у них були з давніх часів, які вони виробляли, умовно кажучи, в минулому році", – заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

При цьому він зазначив, що інформація про те, що Москва звернулася за допомогою до Тегерану та Пхеньяну, говорить лише про відсутність можливості виготовляти ракети самостійно.

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"Чи буде така допомога чи ні, поки ми сказати не можемо. Принаймні, ми ще не бачили іранських ракет, хоча 3-4 місяці про це вже розмови йдуть", - підсумував Данілов.

Війна Росії проти України - що відомо

Російські окупанти активно закидають ракетами українські міста. Основними цілями стають об'єкти цивільної інфраструктури.

При цьому восени 2022 року з'явилася інформація, що Москва веде переговори з Тегераном про покупку нової партії дронів-камікадзе, а також балістичних ракет. Підтвердження, що угода відбулася не було.

Пізніше з'явилася інформація, що Росія закуповує ракети у Північної Кореї. Розвідники США заявили, що Москва купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Пхеньяна.

30 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Пхеньян все ж продає Москві свої ракети.

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