Україна не може використовувати свої F-16 для наступу на передовій, як вона хотіла б, за словами військових експертів.

Україна нарешті отримала винищувачі F-16 після більш ніж року очікування. Люди, знайомі з ситуацією, повідомили Bloomberg у середу, що перша партія прибула. Офіційні особи пізніше підтвердили Associated Press, що деякі F-16 дійсно перебувають в Україні.

Як пише Business Insider, винищувач значно поліпшить парк застарілих радянських літаків Києва, посиливши його оборону і наступ, а також підвищивши його вогневу міць. Зазначається, що у них є великі обмеження.

В України всього кілька літаків і всього кілька пілотів, навчених їх використанню. Крім того, у Росії є свої літаки і ППО, які можуть їх збивати.

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Це означає, що Україна не може використовувати свої F-16 для наступу на передовій, як вона хотіла б, за словами військових експертів.

Пітер Лейтон, науковий співробітник Інституту Азії Гріффіта, який служив у ВПС Австралії, сказав, що Україні слід бути обережнішою.

Він заявив, що невелика кількість літаків і пілотів означає, що Україні доведеться насамперед уникати втрат, щоб вона могла літати на F-16 якомога довше.

За його словами, це означає, що F-16 повинні бути "добре захищені" на землі і розгорнуті в основному для операцій "в межах" повітряного простору України, де вони найбільш безпечні.

"Основну загрозу для них становлять російські ЗРК великої дальності (С-400) і російські винищувачі, які залишаються в повітряному просторі Росії, але запускають ракети класу "повітря-повітря" великої дальності в повітряний простір України", - пояснив він.

Обидві ці небезпеки найбільш гострі поблизу території Росії. Якщо українські F-16 справді наблизяться до лінії фронту, їм доведеться залишатися на "дуже" низькій висоті, щоб сховатися від російських радарів, сказав Джастін Бронк, експерт з Росії та повітряної війни в Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень Великої Британії.

"Наближення до лінії фронту на відстань понад 40 км значно збільшить ризик. Я підозрюю, що спочатку пілоти триматимуться подалі, продовжуючи набиратися досвіду на літаку", - додав аналітик.

Марина Мирон, науковий співробітник кафедри військових досліджень Королівського коледжу Лондона, заявила, що Україні необхідно створити мережу радіолокаційних станцій, укріплених ангарів, запасних частин, систем дозаправлення і якісних аеродромів.

Винищувачі F-16 в Україні - думка експертів

Сили оборони можуть вирішити проблему наступу росіян на сході України завдяки F-16, заявив полковник запасу, пілот-інструктор Роман Світан.

"Один із механізмів, як зупинити росіян на сході - це не дати їм можливості скидати в достатній кількості КАБи. І однієї пари літаків F-16 буде достатньо для виконання цього завдання. Принаймні росіяни будуть постійно боятися і зменшувати кількість авіабомб", - сказав він.

На думку експерта Валерія Романенка, крім протиповітряної оборони, українські пілоти з F-16 можуть націлитися на ворожу авіацію, яка літає на низькій висоті.

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