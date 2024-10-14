План перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський виступить перед Верховною Радою 16 жовтня. Про це повідомив народний депутат України Сергій Лещенко в своєму Telegram-каналі.

"У середу 16 жовтня президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді. Очевидно, зараз є лише одна причина для цього заходу - це публічне представлення Плану перемоги", - написав Лещенко.

План перемоги: що відомо

Напередодні Зеленський провів дипломатичне турне, в якому представив партнерам план перемоги України. Офіційно всі пункти плану не розкривалися. Однак, за словами Зеленського, першим пунктом плану перемоги є запрошення України до НАТО.

Відео дня

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що ключові пункти плану перемоги розкриють українцям вже у найближчі дні. Водночас від додав, що "математичні деталі" плану будуть відомі лише лідерам країн, від яких залежить реалізація цього плану.

За словами очільника Офісу президента Андрія Єрмака, план перемоги можуть представити й Росії. За умови, якщо Москва відправить своїх представників на другий саміт миру.

Вас також можуть зацікавити новини: