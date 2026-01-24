У РФ повністю закінчилися сучасні танки на складах, - OSINT-аналітик

В армію постачають або зовсім нові машини з конвеєра, або мотлох 1960-х років.

Росія повністю вичерпала складські запаси танків більш-менш сучасних версій. На складах залишилися або непридатні до відновлення машини, або вже зовсім застарілі моделі. Про це розповів аналітик відкритих даних (OSINT) Covert Cabal, який спеціалізується на вивченні російських баз зберігання військової техніки за супутниковими знімками.

Він зазначає, що до повномасштабного вторгнення в Україну танки Т-62 (серійно випускалися у 1962-75 рр.) становили лише невелику частку від загальної кількості техніки на зберіганні в Росії. Основу ж російських запасів танків складали більш сучасні моделі Т-72 пізніх модифікацій та Т-80.

Однак за час війни практично усі придатні до ремонту сучасні танки вже були зняті зі зберігання. Тож зараз Т-62 перетворилися на останнє велике невикористане джерело танків для агресора.

За підрахунками Covert Cabal, станом на початок цього року на російських базах зберігання ще залишаються:

112 одиниць Т-55 (дуже старі машини);

784 одиниці Т-62;

449 одиниць Т-64 (РФ не має обладнання і досвіду для їх ремонту, бо вони вироблялися у Харкові);

452 одиниці Т-72 і Т-72А (дуже ранні версії, які технічно не набагато кращі за Т-62);

188 одиниць Т-72Б;

141 одиниця Т-80.

На думку аналітика, ті Т-80 і Т-72Б, які ще залишаються на складах, ймовірно, перебувають у вкрай поганому стані і фактично не придатні до відновлення.

Отже, окрім струмочка нових танків, які Росія виготовляє повністю з нуля, для поповнення дієвої армії агресору доводиться покладатися виключно на морально застарілі Т-62, які досі майже не чіпали.

"Т-62 був чудовим танком приблизно 50 років тому. Але за сучасними стандартами його броня слабка, адже він створений ще до впровадження композитної броні як норми. Його вогнева міць недостатня через меншу гармату, він має слабку рухливість і ненадійну силову установку, вкрай застарілу систему керування вогнем та електроніку, і це лише частина проблем", – зауважує Covert Cabal.

На його думку, сама технічна концепція Т-62, його базова конструкція і корпус, роблять його непридатним до сучасного поля бою.

"Ці Т-62 – останній великий запас танків одного типу, що ще лишився. Усі новіші танки вже використані. Т-90 – нуль. Т-80 – лише 8% від того, що було, тобто мінус 1 500 танків. Т-72 усіх типів – зменшення більш ніж на 2 000, і більшість із тих, що залишилися, мають вкрай сумнівний стан. З урахуванням усього сказаного, Росія більше не є "країною танків", - резюмує аналітик.

Російські втрати у війні

Як писав УНІАН, втрати Росії в техніці різко скоротилися близько року тому. Це сталося саме через практично повне вичерпання усіх складських запасів бронетехніки. Відтоді російська армія майже повністю відмовиилася від великих бронетанкових штурмів і перейшла до тактики "просочування" надмалих піхотних груп.

Однак відмова від використання бронетехніки призвела лише до зростання втрат серед піхоти. Через це співвідношення втрат особового складу ЗСУ і армії РФ сьогодні вимірюється щонайменше як 1 до 5.

