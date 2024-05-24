Пентагон розглядає варіант надання Києву нової зброї з меншим радіусом дії.

Російське глушіння не дало багатьом відносно новим українським бомбам GLSDB великої дальності вразити намічені цілі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, знайомих із проблемою.

Видання нагадує, що протягом останнього року Україна шукала зброю з більшою дальністю, ніж ракети GMLRS з радіусом дії 69 км, надані США, щоб Київ міг атакувати та переривати російські лінії постачання та пункти збору.

"Щоб відповісти на цей заклик, Boeing ... запропонував Пентагону нову зброю радіусом дії 161 км – наземну бомбу малого діаметра (GLSDB). Плануюча бомба має невеликі крила, що розширюють її радіус дії, і вона складається з бомби малого діаметра GBU-39 (SDB) і ракетного двигуна M26, обидва з яких поширені в запасах США і відносно недорогі", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Але, зазначає видання, навігаційна система GLSDB, яка дозволяє їй керувати навколо перешкод, таких як гори та відомі засоби протиповітряної оборони, стала мішенню російських перешкод. При цьому Boeing потребує місяців, щоб виправити це.

"Перешкоди виникають, коли величезна кількість енергії транслюється в зону, перекриваючи сигнал пристрою. Росія застосувала цю тактику щодо українських радіостанцій, безпілотників і навіть 155-міліметрових артилерійських боєприпасів Excalibur з GPS-наведенням. Україна використовує GLSDB з початку цього року, і експерти відзначають, що вони погано себе показали на полі бою через глушіння", - пише ЗМІ.

Проблеми з бомбами GLSDB

Бомби GLSDB стали жертвами російської РЕБ. За словами керівника закупівель Пентагону Білла ЛаПланте, нова версія наземної зброї класу "повітря-земля", розроблена для Києва в найкоротші терміни, не змогла вражати цілі частково через російські РЕБ. Він зазначив, що Україна, можливо, більше не зацікавлена в цій зброї.

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