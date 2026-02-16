На українські дрони встановлять французькі SAR-радари, які можуть працювати в дощ і туман

Французька компанія розробила унікальний у світі сенсор.

Українські дрони отримають розвідувальні SAR-радари від французької компанії Harmattan AI, завдяки чому вони зможуть здійснювати розвідку, попри хмари або туман. Про це заявив CEO компанії Harmattan AI в інтерв’ю виданню Le Grand Continent.

Він зазначив, що компанія розробила унікальний у світі сенсор - SAR-радар для безпілотника масою менш як 150 кілограмів. Таку систему інтегрують в українські системи та розгорнуть в Україні.

СЕО компанії додав, що європейським виробникам потрібно багато чого навчитися в окремих українських систем або українських виробників, які мають роки досвіду через війну ще з 2014 року. За його словами, вони створили індустрію, яка змінюється кожного тижня, а також вибудували близькість до сучасного фронту та його обмежень, що спонукало їх розвивати стійкість систем.

"Промислову кооперацію часто розглядають під меркантильним кутом: мовляв, оскільки деякі компанії продають оборонні системи і триває війна, треба їхати й продавати їх там. Такий доволі грубий контракт, безперечно, доречний - і для українців, і для нас, - але цікаво також збирати дані та робити промислові й технологічні висновки, щоб навчитися, яким є сучасний театр воєнних дій. Ідеться, зокрема, про розуміння обмежень радіоелектронної війни: коли більше не можна комунікувати радіохвилями або позиціонуватися за допомогою GPS, як діяти на сучасному полі бою?" - зауважив він.

Представник компанії вважає, що інколи необхідно визнати, що найкраще є ворогом доброго, проте оборонний сектор історично ніколи не вмів цього сприймати.

"Справжньою стратегічною зброєю Другої світової війни був не бомбардувальник, а завод. У США, Німеччині чи будь-де - усі сторони, які витримали війну, спиралися саме на нього", - підкреслив він.

SAR-радари для дронів - що відомо

У "Мілітарному" розповіли, що це активна система дистанційного зондування, яка використовує мікрохвильове випромінювання для створення деталізованих зображень земної поверхні. Такий радар дозволяє отримувати зображення територій за будь-якої погоди - в дощ, туман, вдень або вночі.

"Які саме з українських безпілотників отримають французькі радари, не розкривають. Однак відомо, що у жовтні 2025 року український авіаційний холдинг Skyeton та французька оборонна компанія Harmattan AI оголосили про стратегічне партнерство. У межах співпраці, зокрема, планується інтеграція сенсорних технологій Harmattan AI з безпілотником Skyeton - Raybird", - нагадали у виданні.

Дрони на війні в Україні - останні новини

Раніше Business Insider писав, що українські дрони вдарили по НПЗ за 1750 км від кордону. Йдеться про Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі, що входить до структури російської компанії Лукойл.

Також видання зробило висновок, що Україна довела армії США, що дрони можуть бути наступальною зброєю. За словами журналістів, вторгнення Росії в Україну відкрило світ нових усвідомлень щодо застосування безпілотників.

"Ми все ще дуже боєздатна сила як армія США, проте є новий потенціал, якого ми ще не маємо в розгорнутому стані", - наголосив майор Вольф Амакер, який очолює Відділ безпілотних авіаційних систем і тактики армії в Авіаційному центрі передового досвіду.

