Військові експерти розповіли, чому є ймовірність, що все озброєння, яке західні країни передають Україні, може бути знищено під час війни.

Україна може втратити всі західні танки та винищувачі, якщо введуть їх у бій до кінця повномасштабної війни, вважають військові експерти. За їхніми словами, Захід не повинен дивуватися, якщо жодна одиниця такої техніки не доживе до кінця війни.

Збройним силам України необхідно діяти сміливо, ризиковано і з високою віддачею, йдеться в матеріалі Business Insider.

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"Якщо будь-які з F-16 доживуть до кінця війни, їх, імовірно, використовували недостатньо інтенсивно", - зазначив аналітик корпорації RAND Corporation Майкл Бонерт.

Він додав, що Захід має усвідомити, що кожен танк Abrams, який було надано Україні, кожен F-16 - якщо хоч якась техніка доживе до кінця війни, то, ймовірно, її не було використано по-максимуму.

Невелика кількість переданої техніки обмежує можливості України щодо використання цієї зброї. Максимальне використання потенціалу означає підвищення ризику, а використання зброї повною мірою означає втрати, "особливо в такому конфлікті", пише ЗМІ.

Експерт з військових питань з Центру Стімсона Вільям Альберк заявив виданню, що якщо танки, винищувачі, або інші види озброєння, були знищені під час нанесення Росії величезних втрат, тоді цей крок "повністю того вартий":

"Ми віддаємо його [озброєння], розуміючи, що не отримаємо його назад".

Бонерт наголосив, що на Заході мають прийняти факт, що жоден літак F-16 може не повернутися додому, але зберегти надію, що пілотам вдасться вижити. Аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос пояснює, що партнери України можуть неправильно поглянути на речі, якщо задумаються про припинення військової допомоги Києву після знищення літаків і важкої техніки. Він запропонував подивитися на цю ситуацію в порівнянні з Другою світовою війною, якби США перестали постачати озброєння Великій Британії.

"Ми звикли до воєн з дуже низьким рівнем втрат і це нетипово для історії людства", - сказав Борент. Він додав: "Якщо ви українець, що б ви віддали перевагу: втратити F-16 або дитячий будинок? Ось як ми повинні почати думати. Ось як Захід повинен почати думати про допомогу: щоб перемогти. Це не для показухи", - сказав Бонерт.

Альберк же заявив, що Україні, за невеликої кількості F-16 і кількох десятків танків Abrams, слід більше ризикувати, бо "краще використовувати їх максимально ефективно, оскільки стримуватися неможливо".

Інші новини про зброю у війні в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що авіаексперт розповів, які недоліки мають літаки F-16 для України. За його словами, Україна не отримала систему тактичної інформації Link-16 на додаток до винищувачів, хоча це дозволило б отримати "інформаційну перевагу".

Крім того, виробник дронів розповів про передові розробки для ЗСУ. Зокрема, це стосується впровадження штучного інтелекту.

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