Експерт вважає, що навантаження на особовий склад допоможуть знизити передові дрони.

Виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський заявив, що передові технології допоможуть скоротити кількість особового складу, який має перебувати на лінії бойового зіткнення. За його словами, "шахеди" можна буде збивати за допомогою бойових дронів, а не солдатів, пише Українське Радіо.

Храпчинський вважає, що Україні потрібно воювати "залізом", а не особовим складом. Він зазначив, що знизити людські втрати допоможуть автоматизовані системи.

"Більшість компаній зараз займаються впровадженням штучного інтелекту не тільки в безпілотних системах. Зараз починають впроваджувати системи, які дали б змогу нашим дронам літати під нашим РЕБом, але водночас не дозволяючи ворожому РЕБу залітати на територію, підконтрольну нашим засобам радіолокаційної боротьби", - поділився Храпчинський.

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Виробник засобів радіоелектронної боротьби додав, що вже зараз розглядають можливість запускати дрони, які віддалено перехоплюватимуть "шахеди" замість великої кількості мобільних груп. Це дасть змогу скоротити навантаження на особовий склад.

"Людина розраховує кут нахилу своєї зброї для того, щоб прорахувати, на якій відстані вона зможе збити БПЛА. Це балістичний калькулятор. І це має робити машина, як у системах Patriot, IRIS-T тощо", - підкреслив Храпчинський.

Експерт сказав, що такий підхід дасть змогу спростити роботу нашим військовим. За його словами, всього 2-3 солдати зможуть закривати квадрат на 50 кілометрів і контролювати цей повітряний простір.

Дрони на війні в Україні - інші новини

Українські військові часто використовують дрони для протистояння армії ворога. Наприклад, у ніч на 21 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони вразили зенітно-ракетний комплекс середньої дальності "Бук-М3" за допомогою дешевого боєприпасу.

Також Україна створила дешеві дрони-"антишахеди". Вони здатні автоматично захоплювати ціль, що знижує залежність від майстерності оператора.

Крім цього, в ніч на 19 жовтня ударні дрони атакували завод "Кремній ЕЛ" у Брянській області. Він є другим виробником електроніки в РФ.

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