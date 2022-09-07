На дронах українці залишили послання окупантам: "За Маріуполь і за Бучу", "Білет на концерт Кобзона" й інші.

Українці долучилися до збору коштів через monobank на дрони для українських захисників. Менш ніж за тиждень було зібрано на "Армію дронів" 64 млн грн.

Про це розповів у своєму Телеграм-каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, за ці кошти закупили 40 безпілотників Warmate. Половину з них вже передали на фронт. Ще 20 дронів поїдуть на передову цього місяця.

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На дронах українці залишили послання окупантам: "За Маріуполь і за Бучу", "Білет на концерт Кобзона" й інші.

Warmate: що відомо про цей дрон-камікадзе

Warmate виявляють й уражають легкоброньовану техніку, засоби ППО, РЕБ (радіоелектронної боротьби) і РЕР (радіоелектронної розвідки) противника. Повна підготовка системи до місії в польових умовах триває не більш як 10 хвилин. Такі безпілотники використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО.

Warmate має доволі невеликі габарити із розмахом крил 1,6 метра. Його вага - 5,7 кг, а для запуску використовується невелика пневматична катапульта. Завдяки тому, що він здійснює політ на висоті до 150-300 метрів та має електричний двигун, він непомітний для противника.

Характеристики Warmate

Дальність управління: до 30 км

Крейсерська швидкість: 80 км / год

Швидкість в атаці: 150 км / год

Практична стеля: 150-300 м

Розмах крил: 1,6 м

Вага: 5,7 кг

Вага бойової частини: 1,4 кг

Раніше повідомлялося, що ЗСУ невдовзі отримають "Чорні шершні" - це новітні і найменші безпілотники у світі. Йдеться про міні-дрони Black Hornet.

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