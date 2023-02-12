Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський вважає, що система протиповітряної оборони "Залізний купол" не підходить для України.

Відповідаючи в ефірі телемарафону на запитання про можливість поставки "Залізного купола" для України, Бродський сказав:

"Мені здається, що питання про постачання "Залізного купола" вже знято з порядку денного. Ми всі прекрасно розуміємо, що "Залізний купол" не підходить для України. Він не зможе вирішити ті проблеми, з якими сьогодні стикається Україна".

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Посол пояснив, що "Залізний купол" досить ефективно допомагає Ізраїлю захищатися від ракет малого радіуса дії, "які проти нас використовує організація "ХАМАС" і використовує "Хезболла", що знаходиться в Південному Лівані".

"Він, на жаль, не вирішить проблеми балістичних ракет, не вирішить проблеми ракет дальнього радіуса дії", - сказав посол.

Бродський також повідомив, що найближчими днями очікується візит міністра закордонних справ Ізраїлю до Києва.

"Це буде перший візит ізраїльського міністра за час війни", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні і визначитися: він з демократичним світом або закриває очі на російський терор.

Передача "Залізного купола" Україні

18 жовтня 2022 року глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна відправить Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно надати системи протиповітряної оборони.

1 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що Єрусалим не виключає можливість передачі Україні своєї тактичної системи ПРО "Залізний купол".

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