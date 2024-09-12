Виробництво набоїв радянських калібрів має для України більше значення, ніж випуск патронів натовського стандарту.

Український патронний завод почав постачати набої ЗСУ. Про це з посиланням на Telegram-канал "Про зброю" повідомив військовий портал Defense Express.

"У нас є підприємства, які виготовляють боєприпаси. Вони були і до того, як ця новина з’явилася", – сказав УНІАН директор Defense Express Сергій Згурець. У той же час, експерт не озвучив конкретні дані щодо виробництва вітчизняних патронів.

На самих світлинах можна бачити боєприпаси 5,45х39 мм під автомат Калашникова зразка 1974 року (АК-74) та упаковку зі словами "Вироблено в Україні". Також на упаковці вказано, що партія патронів виготовлена у червні цього року.

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На коробці присутні й інші надписи, зокрема, "FMJ BT". Це означає "Full metal jacket boat tail", або куля із загальнометалевою оболонкою та конічною формою хвостової частини.

У верхній частині присутні цифри "1305-61-001-7027", які є інвентарним номером НАТО. Перші чотири означають калібр боєприпасів, а "61" є кодом України. Решта цифр є кодом самого предмета.

Якщо судити по серійному номеру, то можна зробити висновок, що мова йде про далеко не першу партію.

Як би там не було, передача ЗСУ набоїв радянських калібрів має для України більше значення, аніж випуск патронів стандарту НАТО. Адже радянської стрілецької зброї у Силах оборони значно більше, ніж західної, а питання щодо патронів до неї залишалось відкритим багато років.

Нові патрони для потреб України

Нагадаємо, Луганський патронний завод був захоплений проросійськими окупантами ще у 2014 році. Відтоді проблема боєприпасів для стрілецької зброї вирішувалась "час від часу".

Велике значення в цьому питання має допомога країн Заходу. Так, у липні стало відомо, що чеська група побудує в Україні завод з виробництва патронів та гвинтівок.

Відповідну угоду підписали між компанією Sellier & Bellot та державним підприємством "Укроборонсервіс".

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