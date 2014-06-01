На Луганщині бойовики "взяли під охорону" патронний завод

Бойовики з самопроголошеної «Луганської народної республіки» взяли під охорону патронний завод. Про це повідомляє ВЗГ УМВС в Луганській області, передає "ОстроВ".

До чергової частини Ленінського райвідділу міліції (Луганськ) надійшло повідомлення про те, що 31 травня о 05:30 на пост «контрольно-випробувальної станції» «Луганського патронного заводу» прийшли озброєні автоматичною зброєю люди, одягнуті в камуфльований одяг, представилися самообороною "ЛНР", і почали вимагати, щоб охоронець залишив територію заводу.

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Після відмови охоронця виконати їхні вимоги, вони відкрили вогонь зі зброї, і змусили охоронця покинути пост, заявивши при цьому, що тепер вони будуть здійснювати охорону території заводу.

Даний факт зареєстровано в ЄРДР.