Про прибуття в Україну систем Patriot 19 квітня повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

До України поки прибув один з обіцяних дивізіонів (батарей) протиракетної системи Patriot, зазначив в ефірі телемарафону спікер ВПС Юрій Ігнат.

Він додав, що Patriot вже заступив на бойове чергування. Напередодні позиції бійців ППО відвідав і командувач Повітряних сил.

"Один з дивізіонів уже заступив кілька днів тому, працює. Інші, що нам обіцяли, вже в дорозі до своїх позицій. Будемо сподіватися, що вже невдовзі будуть якісь результати проти рашистських літаків зокрема", - уточнив Ігнат, продемонструвавши в ефірі селфі з Patriot.

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Що можуть збивати Patriot

У цьому ж ефірі Ігнат підтвердив, що Patriot здатні збивати ракети С-300, якими Росія, зокрема, б'є по Харкову та інших прифронтових містах, оскільки ті летять по балістичній траєкторії.

Однак Україна не може собі дозволити витрачати ресурс дороговартісних ракет Patriot на дешеві цілі. Захистити Харків від обстрілів могло би інше озброєння.

Водночас ці системи дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА.

Patriot в Україні - головне

19 квітня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем протиповітряної оборони Patriot. Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк уточнив, що йдеться про Patriot, обіцяні від США, Нідерландів та Німеччини.

США анонсували передачу ЗРК Patriot ще у грудні 2022-го. Невдовзі до передачі Patriot для України приєдналась і Німеччина.

MIM-104 Patriot від Raytheon - це доволі стара система, яка встала в стрій ще у 70-х роках і залишається основним ЗРК для США та низки країн НАТО завдяки постійним модернізаціям. Для знищення повітряних цілей MIM-104 Patriot PAC-3 використовує ракету PAC-2, яка має задекларовану здатність знищувати літаки противника на відстані до 160 км. Ракета має власну радіолокаційну головку самонаведення та швидкість до 4,1 Маха.

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