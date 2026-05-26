Україну могли атакувати два 'Орєшніка': в ISW розкрили, що сталось з другим

Аналітики припускають, що Росія могла запустити дві балістичні ракети, однак частина з них вийшла з ладу ще до досягнення цілей.

Росія могла запустити дві балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" по Україні під час нічної атаки 24 травня. Одна з ракет могла вийти з ладу та впасти на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Українські OSINT-дослідники 25 травня оприлюднили відео, яке може свідчити про запуск другої ракети. На записі нібито видно падіння шести суббоєприпасів.

Окремі джерела припускають, що ракета могла впасти поблизу окупованих Авдіївки або Ясинуватої – приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту.

Якщо ця інформація підтвердиться, це означатиме, що значна частина застосувань "Орєшніка" могла завершуватися технічними збоями ще до ураження цілей.

За підрахунками українського проєкту "АрміяInform", комбінований удар Росії 23–24 травня міг коштувати близько 361 мільйона доларів. З цієї суми приблизно 50 мільйонів доларів припадає на одну ракету "Орєшнік".

У разі підтвердження другого запуску загальна вартість атаки могла зрости до близько 411 мільйонів доларів.

Нагадаємо, в ніч на 24 травня Росія застосувала близько 90 ракет і 600 дронів різних типів. Пуски здійснювалися, зокрема, з полігону Капустін Яр.

У мережі також поширювалися повідомлення про два запуски "Орєшніка" – один із влучанням у район Білої Церкви, інший нібито впав на окупованій Донеччині. Водночас у Повітряних силах України заявили, що офіційно підтверджується лише один запуск ракети по Київщині.

Авіаційний експерт Богдан Долінце вважає, що удар росіян ракетою "Орешник" по Україні мав радше психологічну мету, ніж військовий сенс.

