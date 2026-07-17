Міноборони України допустило до використання ЗСУ новий дрон-перехоплювач

Міноборони зауважило, що різні модифікації Циклопа працюють на фронті вже кілька років.

До використання Збройних сил України допущено дрон-перехоплювач Циклоп, повідомляє Міністерство оборони.

В повідомленні вказується, що відомство кодифікувало та допустило до використання ЗСУ ефективний український безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) Циклоп.

Серед його характеристик Міноборони вказало високу маневровість, точне та плавне пілотування на різних швидкостях, високі тактико-технічні характеристики.

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Додається, що БпАК Циклоп розробили на українському підприємстві, яке має досвід виготовлення зразків озброєння та військової техніки спеціально для виконання завдань у сучасній війні високої інтенсивності.

При цьому, Міноборони зауважило, що різні модифікації Циклопа працюють на фронті вже кілька років.

Перший варіант - це дешевші, конструктивно простіші та легші в експлуатації дрони-перехоплювачі. Вони призначені для ураження наземних цілей, а також повітряних цілей, що рухаються повільно й на невеликій висоті.

Другий тип модифікації цих дронів має значно вищі тактико-технічні характеристики. Він розрахований на ефективне ураження швидкісних "Шахедів" на великій висоті.

Вказується, що Циклоп має розмах крил трохи більше одного метра та може перебувати в повітрі майже 1,5 години. Він може підійматися на висоту, що перевищує максимальну висоту польоту російських ударних і розвідувальних безпілотників.

"Радіуса дії комплексу достатньо для прикриття будь-якого обласного центру України від повітряних атак безпілотників", - розповіло відомство.

Наголошується, що компактні розміри та висока швидкість БпЛА Циклоп суттєво знижують ризик його ураження ворожими засобами.

За даними Міноборони, БпЛА Циклоп V2 вже знищив понад сотню повітряних цілей. Саме він першим уразив російський "Шахед" над територією Курської області.

Українська зброя: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні пройшов кодифікацію новий український модуль донаведення FireFly. Він призначений для використання на важких ударних дронах. Система вже використовується підрозділами Сил оборони України з бомбардувальниками Perun, Vampire та іншими. модуль FireFly встановлюється на боєприпас, який підвішується до дрона-бомбардувальника. Система здатна самостійно коригувати траєкторію польоту боєприпасу після захоплення цілі оператором і скидання боєприпасу.

Також ми писали, що український дрон-перехоплювач збив російський безпілотник "Оріон", який може нести ракети "Бандероль". Це вже другий випадок, коли "Оріон" вдалося збити дроном-перехоплювачем. До обох успішних перехоплень причетні підрозділи, які підтримує фонд "Повернись живим" у рамках проєкту "Дронопад". Російський безпілотник "Оріон" може нести бойове навантаження масою до 200 кг і має бойовий радіус дії до 250 км. Максимальна тривалість його польоту становить до 30 годин, а практична висота польоту – близько 8 тис. метрів.

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