ООН закликає українську владу провести ретельне розслідування щодо використання касетних боєприпасів



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Нью-Йорку під час чергового засідання Ради безпеки ООН, на якому розглядалася ситуація в Україні.

Шимонович відзначив, що нещодавні повідомлення про використання касетних боєприпасів в житлових кварталах викликають занепокоєння.

Також він нагадав, що використання цих боєприпасів в таких умовах є порушенням міжнародного гуманітарного права і може бути військовим злочином.

“Українська влада заперечила, що вона використовувала такі боєприпаси, коли їй було поставлено відповідне питання представниками моніторингової групи з прав людини”, - сказав він.

Разом з тим Шимонович зазначив, що “необхідно терміново та ретельно розслідувати повідомлення про використання касетних боєприпасів, а також повідомлення про не вибірковий обстріл житлових районів звичайною зброєю”.

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В свою чергу помічник генсекретаря з політичних питань Оскар Фернандес-Таранко відзначив, що українська влада підтвердила свою готовність до участі в неупередженому розслідуванні таких повідомлень.

За його словами, всі винні, якщо інформація про використання касетних боєприпасів підтвердиться, повинні понести відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, про використання українськими військами касетних боєприпасів заявили в міжнародній організації Human Rights Watch.

Україна всі звинувачення на свою адресу вважає безпідставними і заперечує можливе застосування касетних боєприпасів.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що український уряд має намір спільно з міжнародними експертами, у тому числі із Human Rights Watch, провести розслідування можливого застосування касетних боєприпасів на Донбасі.