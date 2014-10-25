У Греції стався землетрус магнітудою 5,2
13:45, 25 жовтня 2014Світ
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Повідомлень про жертви і серйозні пошкодження немає.
У Греції зафіксовано землетрус / wikipedia
На півночі Греції в околицях міста Арта зафіксовано землетрус магнітудою 5,2, повідомляє Газета.ru з посиланням на Agence France-Presse.
Підземний поштовх був зафіксований о 03.16 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу залягав у 20 км від міста Арта.
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