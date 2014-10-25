У Греції стався землетрус магнітудою 5,2

13:45, 25 жовтня 2014
Світ
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Повідомлень про жертви і серйозні пошкодження немає.

В Греции зафиксировано землетрясение / wikipedia

На півночі Греції в околицях міста Арта зафіксовано землетрус магнітудою 5,2, повідомляє Газета.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Підземний поштовх був зафіксований о 03.16 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу залягав у 20 км від міста Арта.

Читайте такожУ Китаї стався потужний землетрус: є загиблі і пораненіПовідомлень про жертви і серйозні пошкодження не зафіксовано.

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