У Греції стався землетрус магнітудою 5,2

На півночі Греції в околицях міста Арта зафіксовано землетрус магнітудою 5,2, повідомляє Газета.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Підземний поштовх був зафіксований о 03.16 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу залягав у 20 км від міста Арта.

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