Найсильніший за 25 років землетрус стався в Каліфорнії

Найбільше постраждало найближче до епіцентру місто Напа. За даними міського сайту, там постраждало 87 осіб, перервано газо - і водопостачання, пошкоджені історичні споруди. Кілька будинків згоріли вщент в результаті пожежі, що спалахнула через розрив газопроводу, пише NEWSru.com.

За даними влади, в постраждалому регіоні, що охоплює округи Напа, Санта-Крус і Вайн, зафіксовані численні пошкодження будівель, відключена електроенергія в більш ніж 50 тисячах будинків.

Губернатор Каліфорнії Джеррі Браун підписав указ про введення режиму надзвичайної ситуації у штаті. Він наказав державним службам штату надати місцевій владі допомогу в ліквідації наслідків землетрусу.

Перші поштовхи були зафіксовані о 03:20 за місцевим часом (13:20 кск). Епіцентр розташовувався на глибині 10,8 км в 9 км на північний захід від міста Напа, який входить в восьмимільйонну агломерацію області затоки Сан-Франциско. Сильний землетрус супроводжувався 30 афтершоками силою до 3,6, передає CBS.

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За даними влади, понад 100 осіб отримали поранення, 89 були направлені в лікарні. Стан трьох з них оцінюється як критичний.

Десятки тисяч будинків залишаються без електроенергії, рятувальники ведуть пошук поранених, сотні людей задіяні в гасінні пожеж, які виникли після стихійного лиха. Фахівці обстежують дороги і мости на предмет серйозних пошкоджень конструкцій, повідомляється як мінімум про 30 витоків газу.