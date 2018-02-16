У Німеччині відкрився кінофестиваль "Берлінале", згадували ув'язненого в Росії Сенцова (фотогалерея)

Директор кінофестивалю Дітер Косслік під час відкриття згадав українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в ув’язненні в Росії.

У столиці Німеччини увечері у четвер, 15 лютого, в 68-й раз стартував кінофестиваль "Берлінале".

Він відкрився гала-вечіркою та світовою прем'єрою анімаційної стрічки американця Веса Андерсона "Острів собак", передає Deutsche Welle.

На церемонії відкриття були присутні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, директор кінофестивалю Дітер Косслік, голова журі Том Тиквер, а також такі зірки кіно, як Хелен Міррен, Тільда Суінтон і Білл Мюррей.

Читайте такожДебютний фільм українського режисера покажуть на Berlinale (відео)Політичні теми не оминули цьогорічний "Берлінале". Під час відкриття Дітер Косслік закликав звільнити кореспондента німецького видання Die Welt Деніза Юджеля, який нині перебуває у турецькій в’язниці. Він також згадав і українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в ув’язненні в Росії. "Сподіваюся, ми зможемо досягти того, що незабаром вони будуть звільнені", - сказав директор кінофестивалю, інформує агенція dpa.

Упродовж двох тижнів на Берлінському кінофестивалі покажуть 385 фільмів. За головний приз боротимуться 26 кінокартин з Франції, Німеччини, Італії, Польщі та США. Серед найвідоміших імен цього року - режисери Стівен Содерберг та Гас ван Сент. Також на фестивалі будуть представлені роботи кінематографістів Бенуа Жако та Седрика Кана з Франції, Олексія Германа- молодшого з Росії, Малгожати Шумовської з Польщі та Лав Діаса з Філіппін. Крім того, за головний приз також змагатимуться Мексика, Парагвай та Іран.

Україну на Берлінале представлятиме режисерка Марися Нікітюк з дебютним повнометражним художнім фільмом "Коли падають дерева", який покажуть у секції "Панорама". Світова прем’єра стрічки відбудеться 20 лютого. Крім того, свою документальну стрічку "День Перемоги" у секції "Форум" представить український режисер Сергій Лозниця.