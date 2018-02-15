У німецькій столиці стартує Берлінале, на кінофестивалі покажуть український дебют (відео)

Від України на фестивалі пройде прем'єра фільму "Коли падають дерева" режисера Марисі Никитюк.

Протягом 10 днів там покажуть майже 400 фільмів з усього світу. В основній програмі 24 фільми, 19 будуть боротися за головні нагороди фестивалю - золотого і срібного ведмедів.

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Це фільми з США, Франції, Німеччини, Італії, Філіппін, Болгарії та кіно з Росії - про письменника Сергія Довлатова.

Від України на фестивалі пройде прем'єра фільму "Коли падають дерева" режисера Марисі Никитюк.

Для письменниці і режисера Марисі Нікітюк її стрічка "Коли падають дерева" стане повнометражним дебютом у великому кіно. Цей фільм буде представлений в програмі Panorama.