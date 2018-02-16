Найкращі фото тижня: морозна Олімпіада, карнавальний настрій та любовна лихоманка (фотопідбірка)

17:11, 16 лютого 2018
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У Ріо з розмахом весь тиждень проходив знаменитий бразильський карнавал
У Ріо з розмахом весь тиждень проходив знаменитий бразильський карнавал /  © REUTERS/Pilar Olivares
Учасники карнавалу в Ріо-де-Жанейро
Учасники карнавалу в Ріо-де-Жанейро /  © REUTERS/Pilar Olivares
Карнавал у Ріо зібрав мільйони глядачів
Карнавал у Ріо зібрав мільйони глядачів /  © REUTERS/Ricardo Moraes
Учасник карнавалу в Ріо-де-Жанейро
Учасник карнавалу в Ріо-де-Жанейро /  © REUTERS/Sergio Moraes
Бразильський карнавал в самому розпалі
Бразильський карнавал в самому розпалі /  © REUTERS/Ueslei Marcelino
Через сильні морози в Північній Америці замерз навіть Ніагарський водоспад
Через сильні морози в Північній Америці замерз навіть Ніагарський водоспад /  © REUTERS/Hyungwon Kang
Табір біженців в Йорданії недалеко від кордону з Сирією
Табір біженців в Йорданії недалеко від кордону з Сирією /  © REUTERS/Muhammad Hamed
Традиційна битва апельсинами в італійському місті Івреа
Традиційна битва апельсинами в італійському місті Івреа /  © REUTERS/Alessandro Bianchi
Міхеїл Саакашвілі у Варшаві, куди його депортували з України на початку тижня
Міхеїл Саакашвілі у Варшаві, куди його депортували з України на початку тижня /  © REUTERS/Kacper Pempel
Офіційні вболівальниці з Північної Кореї на Олімпіаді в південнокорейському Пхенчхані виявилися найяскравішими і найгаласливішими
Офіційні вболівальниці з Північної Кореї на Олімпіаді в південнокорейському Пхенчхані виявилися найяскравішими і найгаласливішими /  © REUTERS/Lucy Nicholson
Дівчата з КНДР влаштували справжнє шоу на трибунах
Дівчата з КНДР влаштували справжнє шоу на трибунах /  © REUTERS/Leonhard Foeger
Вид на стратовулкан Худ в американському штаті Орегон
Вид на стратовулкан Худ в американському штаті Орегон /  © REUTERS/Terray Sylvester
Учасники карнавалу в Іспанії в костюмах напівлюдей-напівбиків
Учасники карнавалу в Іспанії в костюмах напівлюдей-напівбиків /  © REUTERS/Vincent West
Військовий у сирійському Алеппо
Військовий у сирійському Алеппо /  © REUTERS/Khalil Ashawi
Цьогорічна зимова Олімпіада виявилася надзвичайно холодною та вітряною
Цьогорічна зимова Олімпіада виявилася надзвичайно холодною та вітряною /  © REUTERS/Edgar Su
Через сильний вітер довелося навіть проводити евакуацію і переносити змагання
Через сильний вітер довелося навіть проводити евакуацію і переносити змагання /  © REUTERS/John Sibley
Австралійський сноубордист Скотті Джонс на Олімпіаді в Пхенчхані
Австралійський сноубордист Скотті Джонс на Олімпіаді в Пхенчхані /  © REUTERS/Dylan Martinez
Лижні змагання на зимовій Олімпіаді в Кореї
Лижні змагання на зимовій Олімпіаді в Кореї /  © REUTERS/Kai Pfaffenbach
Норвезький стрибун з трампліна Роберт Йохансон перед змаганнями
Норвезький стрибун з трампліна Роберт Йохансон перед змаганнями /  © REUTERS/Kai Pfaffenbach
Спортсмен з норвезької збірної з керлінгу на Олімпіаді під час матчу 14 лютого
Спортсмен з норвезької збірної з керлінгу на Олімпіаді під час матчу 14 лютого /  © REUTERS/Cathal McNaughton
Хлопчик з кульками в День всіх закоханих в Мумбаї
Хлопчик з кульками в День всіх закоханих в Мумбаї /  © REUTERS/Francis Mascarenhas
14 лютого деякі пари отримали можливість одружитися на даху Емпайр Стейт Білдінг
14 лютого деякі пари отримали можливість одружитися на даху Емпайр Стейт Білдінг /  © REUTERS/Brendan McDermid
Масове святкування Дня святого Валентина у французькому Марселі
Масове святкування Дня святого Валентина у французькому Марселі /  © REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Вулкан Везувій під снігом в Італії
Вулкан Везувій під снігом в Італії /  © REUTERS/Tony Gentile
Мавпочка із зоопарку в Перу
Мавпочка із зоопарку в Перу /  © REUTERS/Guadalupe Pardo
Екс-українка Олена Савченко зі своїм партнером Бруно Масо виграла золото для Німеччини в парному фігурному катанні
Екс-українка Олена Савченко зі своїм партнером Бруно Масо виграла золото для Німеччини в парному фігурному катанні /  © REUTERS/Damir Sagolj
Схід сонця в бухті Тунісу
Схід сонця в бухті Тунісу /  © REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Святкування китайського нового року в Пекіні
Святкування китайського нового року в Пекіні /  © REUTERS/Thomas Peter
РУССКИЙ Пандочки тоже празднуют китайский новый год 43 / 10000 УКРАИНСКИЙ Перевести вGoogleBing Пандочки теж святкують китайський новий рік
РУССКИЙ Пандочки тоже празднуют китайский новый год 43 / 10000 УКРАИНСКИЙ Перевести вGoogleBing Пандочки теж святкують китайський новий рік /  © REUTERS/Stringer
Фігури Путіна і Ердогана на карнавалі у французькій Ніцці
Фігури Путіна і Ердогана на карнавалі у французькій Ніцці /  © REUTERS/Jean-Pierre Amet

Читайте такожНайкращі фото тижня: історичний запуск Falcon Heavy, видовищний старт Олімпіади 2018 та засніжена Європа (фотопідбірка)Нинішній тиждень виявився доволі багатим на різноманітні карнавали по всьому світу. Звісно, найвідомішим та найгарячішим з них став знаменитий бразильський карнавал в Ріо-де-Жанейро. Так, на початку тижня на самбодром у Ріо вийшли знамениті школи самби і розпочали змагання за право називатися найкращими танцівниками. При цьому учасники карнавалу намагалися вразити публіку не лише вміннями, а й костюмами. А подивитися на це дійство приїхали глядачі з усього світу.

Учасники карнавалу в Ріо-де-Жанейро / REUTERS/Pilar Olivares

Крім того, різноманітні фестивалі та карнавали пройшли в Європі - битва апельсинами в Італії, карнавали в Іспанії, Німеччині, Франції тощо.

А тим часом у південнокорейському Пхенчхані триває Зимова Олімпіада-2018. Нинішня Олімпіада, окрім спортивних рекордів, запам'ятається і рекордами температурним, адже вона виявилася найхолоднішою за багато років. При цьому окрім морозів, спортсменам та глядачам не дає спокою ще і сильний вітер. Крім того, що кілька разів доводилося переносити змагання, 14 лютого через сильний ураган в Пхенчхані навіть довелося проводити евакуацію.

Цьогорічна зимова Олімпіада виявилася надзвичайно холодною та вітряною / REUTERS/Edgar Su

Водночас українські спортсмени, на жаль, досі без медалей Олімпіади 2018 року. Навіть у жіночому біатлоні, на який покладалися найбільші надії. А ось колишня українка Олена Савченко разом зі свої партнером Бруно Массо виборола золото Пхенчхану в парному фігурному катанні. Однак, для Німеччини...

Екс-українка Олена Савченко зі своїм партнером Бруно Масо виграла золото для Німеччини в парному фігурному катанні / REUTERS/Damir Sagolj

14 лютого ж увесь світ захопила любовна лихоманка, ядже в цей день у світі відзначається День закоханих. Традиційно у День Святого Валентина закохані з усього світу святкують дарують один одному подарунки та обмінюються валентинками, а багато хто хоче одружитися саме в цей день. Через це в Україні навіть довше працювали РАЦСи. А тим часом в Нью-Йорку деяким парам навіть вдалося одружитися на даху знаменитого Емпайр Стейт Білдінг.

14 лютого деякі пари отримали можливість одружитися на даху Емпайр Стейт Білдінг / REUTERS/Brendan McDermid

А ще 16 січня відзначається китайський новий рік, або свято весни. "Перший" день нового року у Китаї починають з запуску феєрверків та спалювання пахощів, які повинні відлякувати злих духів. Святквали навіть пандочки з китайського звіринця.

РУССКИЙ Пандочки тоже празднуют китайский новый год 43 / 10000 УКРАИНСКИЙ Перевести вGoogleBing Пандочки теж святкують китайський новий рік / REUTERS/Stringer

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