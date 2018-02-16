Найкращі фото тижня: морозна Олімпіада, карнавальний настрій та любовна лихоманка (фотопідбірка)

Добірка найбільш вражаючих фотографій з усього світу за тиждень, що минає.

УНІАН зібрав традиційну підбірку найкращих фотографій з усього світу, опублікованих на фотосервісі Reuters протягом тижня, що минає.

Читайте такожНайкращі фото тижня: історичний запуск Falcon Heavy, видовищний старт Олімпіади 2018 та засніжена Європа (фотопідбірка)Нинішній тиждень виявився доволі багатим на різноманітні карнавали по всьому світу. Звісно, найвідомішим та найгарячішим з них став знаменитий бразильський карнавал в Ріо-де-Жанейро. Так, на початку тижня на самбодром у Ріо вийшли знамениті школи самби і розпочали змагання за право називатися найкращими танцівниками. При цьому учасники карнавалу намагалися вразити публіку не лише вміннями, а й костюмами. А подивитися на це дійство приїхали глядачі з усього світу.

Крім того, різноманітні фестивалі та карнавали пройшли в Європі - битва апельсинами в Італії, карнавали в Іспанії, Німеччині, Франції тощо.

А тим часом у південнокорейському Пхенчхані триває Зимова Олімпіада-2018. Нинішня Олімпіада, окрім спортивних рекордів, запам'ятається і рекордами температурним, адже вона виявилася найхолоднішою за багато років. При цьому окрім морозів, спортсменам та глядачам не дає спокою ще і сильний вітер. Крім того, що кілька разів доводилося переносити змагання, 14 лютого через сильний ураган в Пхенчхані навіть довелося проводити евакуацію.

Водночас українські спортсмени, на жаль, досі без медалей Олімпіади 2018 року. Навіть у жіночому біатлоні, на який покладалися найбільші надії. А ось колишня українка Олена Савченко разом зі свої партнером Бруно Массо виборола золото Пхенчхану в парному фігурному катанні. Однак, для Німеччини...

14 лютого ж увесь світ захопила любовна лихоманка, ядже в цей день у світі відзначається День закоханих. Традиційно у День Святого Валентина закохані з усього світу святкують дарують один одному подарунки та обмінюються валентинками, а багато хто хоче одружитися саме в цей день. Через це в Україні навіть довше працювали РАЦСи. А тим часом в Нью-Йорку деяким парам навіть вдалося одружитися на даху знаменитого Емпайр Стейт Білдінг.

А ще 16 січня відзначається китайський новий рік, або свято весни. "Перший" день нового року у Китаї починають з запуску феєрверків та спалювання пахощів, які повинні відлякувати злих духів. Святквали навіть пандочки з китайського звіринця.