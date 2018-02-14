День святого Валентина: як у світі святкують 14 лютого (фото, відео)

Закохані всього світу святкують День Святого Валентина - дарують подарунки, одружуються і обмінюються валентинками.

У багатьох країнах світу сьогодні святкують День всіх закоханих - День святого Валентина.

Історія походження свята оповита численними легендами й міфами. В одній з них говориться, що жорстокий римський імператор Клавдій II прийшов до думки, що самотній чоловік, не обтяжений дружиною та сім'єю, краще буде битися на полі битви на славу кесаря, і заборонив чоловікам одружуватися, а жінкам і дівчатам — виходити заміж за улюблених чоловіків.

А святий Валентин був звичайним польовим лікарем і священиком, який співчував нещасним закоханим і потайки від усіх, під покровом ночі освячував шлюб люблячих чоловіків і жінок. Невдовзі діяльність святого Валентина стала відома владі, і його посадили до в'язниці, засудивши до страти. У висновку святий Валентин познайомився з прекрасною дочкою наглядача — Юлією. Закоханий священик перед смертю написав коханій дівчині зізнання в коханні — валентинку, де розповів про свою любов, і підписав її «Твій Валентин». Прочитана вона було вже після того, як його стратили, а сама страта відбулася 14 лютого 269 року.

Так, звичай обмінюватися «валентинками» зберігся і сьогодні. День всіх закоханих – це свято романтики, кохання та ніжності. У цей день прийнято дарувати коханим і дорогим людям квіти, цукерки, повітряні кульки та інші приємні подарунки.

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Наприклад, на вулицях Токіо активісти роздавали жінкам квіти, намагаючись привнести до країни нову традицію святкування Дня всіх закоханих. Справа в тому, що в Японії 14 лютого за звичаєм жінки дарують шоколадки чоловікам. А ті можуть відповісти подарунком на ще одному святі, за місяць. Але в реальності багато японських дівчат зізнаються, що улюблені жодного разу не дарували їм квіти. Тому активістки вирішили показати чоловікам приклад.

Або на Філіппінах більше півтора сотень пар відсвяткували Валентинів день офіційним узаконенням стосунків. Організувати свято допомогла місцева влада. Церемонія відбулася в святково прикрашеному залі, де молодята отримали свідоцтва про шлюб.

Активно День Закоханих відзначають і в Україні. В цей день Святого Валентина в Україні планують одружитися майже 2 тисячі пар. Мін'юст запровадив акцію «Кохання поза часом»: усі закохані можуть навіть вночі подати заяву у відділ державної реєстрації актів цивільного стану та зареєструвати шлюб, якщо він був раніше призначений саме на цей день.

Також сьогодні в Києві в швидкісному трамваї можна проїхати безкоштовно поцілунок. За словами контролера, для безкоштовного проїзду досить поцілунку закоханих.