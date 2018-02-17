Прем'єр Польщі виступив проти політики умиротворення агресорів та порушників міжнародного права

Матеуш Моравецький наголосив, що стратегія умиротворення виявилася неефективною й закликав західні держави розроботи плани з протидії гібридним і "традиційним" війнам.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловився проти дотримання країнами Заходу політики умиротворення агресорів та порушників міжнародного права.

Про це глава польського уряду сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

За його словами, політика умиротворення, якої дотримувалися на Заході з 1970-х, не спрацювала.

Читайте такожРосію можна виключити з Ради Європи - глава КС Литви"Ми можемо чітко сказати, що вона не була ефективною, тому ми повинні мати реальні стратегії, плани та реальні сили, підготовлені як до гібридних, так і до традиційних війн", - заявив Моравецький.

При цьому, за його словами, у зв'язку з подіями, які відбувалися у Боснії та Герцеговині, Грузії та Україні, потрібно не забувати про різні види воєн.

"Не повинно бути політики умиротворення агресорів та порушників міжнародного права", - сказав Моравецький.