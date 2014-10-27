Ебола: медсестра із США збирається до федерального суду - BBC

Американська медсестра, яка пройшла через карантинні заходи в аеропорту в США після повернення з Західної Африки, заявила, що оскаржуватиме своє затримання у федеральному суді, повідомляє BBC Україна.

Жінка каже, що її змусили почуватися злочинцем після повернення до США зі Сьєрра-Леоне минулої п'ятниці.

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Її адвокат каже, що поводження з жінкою піднімає серйозні питання щодо конституційних та громадянських свобод.

Білий дім там мер Нью-Йорка висловили занепокоєння новим суворим карантином, запровадженим у деяких американських штатах.

Нові правила в Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Іллінойсі передбачають 21-денний карантин для всіх працівників сфери охорони здоров'я, які контактували з пацієнтами, хворими на Еболу у Західній Африці, та щойно повернулися до США.

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У неділю губернатор Нью-Йорка послабив карантинні обмеження у цьому штаті.

Згідно з оновленими правилами, медики, в яких немає симптомів хвороби, можуть залишатися на час карантину вдома, проходячи по два щоденних огляди. Їм також запропонують компенсацію за втрачений заробіток.

Посол США в ООН Саманта Пауер наголосила, що всіх медиків, які повертаються до США, треба зустрічати як героїв.