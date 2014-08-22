Двоє американських медиків перемогли лихоманку Ебола

Двоє американців, які захворіли у Ліберії на лихоманку Ебола і були евакуйовані до США, виписалися з лікарні в штаті Джорджія. Лікарі констатували, що пацієнти повністю вилікувалися від небезпечної недуги, передає Радіо Свобода.

Медсестра Ненсі Райтбол та лікар Кевін Брентлі захворіли на Еболу, коли за завданням благодійного фонду надавали допомогу хворим у Ліберії. На спеціальному літаку їх доправили до США, медики пройшли курс інтенсивного лікування в інфекційному відділенні лікарні Еморійського університету в Атланті.

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Під час лікування Райтбол і Брентлі вживали експериментальний препарат ZMapp, розроблений каліфорнійською фармацевтичною компанією. За словами лікарів, пацієнти повністю подолали вірус, і немає небезпеки, що вони можуть передати його іншим.

a picture you won't soon forget. dr kent brantly says good bye to the team that saved him. #ebolapic.twitter.com/L7j66SUm4q — Dr. Sanjay Gupta (@drsanjaygupta) 21 августа 2014

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, внаслідок нинішнього спалаху Еболи на заході Африки вірусом інфіковані майже дві з половиною тисячі людей. Щонайменше 1300 хворих померли.