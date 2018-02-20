Росія і США звинуватили одне одного у військовому нарощуванні у Чорному морі

Телеканал CNN з посиланням на джерела раніше повідомив, що США нарощують військову присутність в Чорному морі, щоб протистояти силам Росії в регіоні.

У Раді Федерації Росії назвали «брехнею» заяву США про нарощування військових сил Росії на Чорному морі.

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Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Євген Серебренніков заявив, що слова США про те, що Росія нарощує військові сили в Чорному морі, є «прямою брехнею», передає РИА «Новости».

Телеканал CNN з посиланням на джерела раніше повідомив, що США нарощують військову присутність в Чорному морі, щоб протистояти силам Росії в регіоні.

«Останнім часом з боку США звучить цілий ряд звинувачень на адресу Росії — і щодо посилення російського ядерного потенціалу, і по збільшенню ядерної зброї, тепер з нарощування присутності в акваторії Чорного моря. Це все пряма брехня, спроби відвернути увагу від власного нарощування озброєння та військової присутності США», — сказав Серебренніков.