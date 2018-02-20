Прем'єра на Берлінале-2018: на кінофестивалі покажуть фільм українського режисера (відео)
12:03, 20 лютого 2018Світ
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На Берлінському кінофестивалі представлять драму українського режисера Марисі Нікітюк.
Фільм "Коли падають дерева" називають соціально-еротичної драмою. Це дебютний повний метр режисера. Події фільму розгортаються в українському селі.
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У центрі подій - закохана пара підлітків, а їхні стосунки засуджують дорослі. Глядачі побачать історію очима маленької дівчинки, яку зіграла зовсім юна актриса.
Світова прем'єра стрічки відбудеться 20 лютого. Крім того, свою документальну стрічку "День Перемоги" в секції "Форум" представить український режисер Сергій Лозниця.
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