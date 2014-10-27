Вперше після війни відновлено авіасполучення між Грузією і Росією

Пряме авіасполучення між двома країнами було перервано під час російсько-грузинського військового конфлікту в серпні 2008 року.

У 2014 році сторони домовилися про відновлення регулярних рейсів, на що отримали дозвіл сім російських і дві грузинські авіакомпанії. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода Георгій Кобаладзе, найбільш важливим у Грузії вважають повернення авіакомпанії "Аерофлот", яка буде виконувати два-три рейси в "московському напрямку" на добу. Грузинська авіакомпанія "Айрзена", у свою чергу, наполягає на польоти не лише до Москви, але й інших російських міст.

Читайте такожУ Тбілісі вважають, що Росія почала війну в Україні через безкарність після агресії в ГрузіїМожливість відновлення прямих рейсів між Росією у Грузією обговорювалася на празьких зустрічах представників двох країн. Спочатку дипломати домовилися про прямі чартерні рейси, які виконувалися щодня, але дозвіл на переліт видавався окремо в кожному випадку.

Спецпредставник прем'єр-міністра Грузії з питань відносин з Росією Зураб Абашидзе назвав відновлення регулярних польотів "позитивним кроком" поліпшення відносин двох країн. Він зазначив, що прямі рейси між Москвою і Тбілісі збільшать кількість туристів з Росії.

Між Росією і Грузією досі не відновлені дипломатичні відносини.