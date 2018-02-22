Справа Манафорта: у США проти екс-радника Януковича висунули нові звинувачення

Документ, складений в окружному суді Округу Колумбія, який займає одну сторінку, не дозволяє судити про характер звинувачень.

Нові кримінальні звинувачення, висунуті спецпрокурором Робертом Мюллером проти колишніх працівників передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта і Ріка Гейтса, офіційно зафіксовані в судовому документі і скріплені печаткою.

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Як передає Голос Америки, кореспондент агентства Reuters в середу отримав можливість побачити зазначений документ. Документ, складений в окружному суді Округу Колумбія, який займає одну сторінку, не дозволяє судити про характер звинувачень.

Тим не менш, в минулу п'ятницю офіс Мюллера повідомив в іншому судовому документі про виявлення "додаткових кримінальних дій" Манафорта у зв'язку з низкою випадків шахрайства і змови в банківській сфері, що належать до позики на придбання будинку в Ферфаксі, Вірджинія, що належить Манафорту.